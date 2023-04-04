Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için bağış hesabı açıldı

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim çalışmalarında kullanılmak üzere bağışta bulunmak isteyenlerin nakdi yardımlarını gerçekleştirmeleri için Ziraat Bankasında hesap açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak isteyenler için bağış hesabı açıldı.

Kampanyaya seçimlerin her turu için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları en fazla 55 bin 598 Lira ile katılabilecek.