|
Reklam
Reklam
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği ABD büyükelçisi Flake iftara katılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'e Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi nedeniyle tepki göstermişti. Erdoğan, “Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." demişti. Flake, Erdoğan'ın geçtiğimiz akşam Türkiye’de bulunan büyükelçilere verdiği iftar yemeğine davetli olduğu halde katılmadı.

11:11 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'e tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'e tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine ilişkin konuşmuştu.

"Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanıdır"

Flake'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesini eleştiren Erdoğan,
"Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır."
ifadelerini kullanmıştı.

"Büyükelçi olarak görevini bileceksin"

"Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?"
diyen Erdoğan şöyle devam etmişti:
"Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir."

Büyükelçi Flake iftar yemeğine katılmadı

Büyükelçi Flake, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından AK Parti tarafından geçtiğimiz gün düzenlenen geleneksel iftar yemeğine davet edilmesine rağmen katılmadı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake- Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu



#Jeff Flake
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.