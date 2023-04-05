Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği ABD büyükelçisi Flake iftara katılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'e tepki göstermişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine ilişkin konuşmuştu.
"Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanıdır"
"Büyükelçi olarak görevini bileceksin"
Büyükelçi Flake iftar yemeğine katılmadı
Büyükelçi Flake, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından AK Parti tarafından geçtiğimiz gün düzenlenen geleneksel iftar yemeğine davet edilmesine rağmen katılmadı.