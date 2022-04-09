Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti iptal edildi: Kral Abdullah acil ameliyata alınacak

Ürdün Kraliyet Divanı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Kral 2.Abdullah'ın ameliyatının Almanya'nın Frankfurt kentindeki özel bir hastanede gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, doktorların tetkikleri ve tavsiyeleri üzerine Kral 2.Abdullah için bel fıtığı ameliyatı kararı alındığı aktarıldı.
ERDOĞAN'IN ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ
Gelişmeler sonrası Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e yapacağı ziyaret Ürdün Haşimi Kralı II’nci Abdullah’ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.