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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın Ürdün ziyareti iptal edildi Kral Abdullah acil ameliyata alınacak
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti iptal edildi: Kral Abdullah acil ameliyata alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11 Nisan'da Ürdün'e yapacağı ziyaret, Ürdün Haşimi Kralı II’nci Abdullah'ın bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle acil ameliyata alınacak olmasından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Ürdün ziyareti iptal edildi: Kral Abdullah acil ameliyata alınacak
Ürdün Haşimi Kralı II’nci Abdullah - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Ürdün Kraliyet Divanı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Kral 2.Abdullah'ın ameliyatının Almanya'nın Frankfurt kentindeki özel bir hastanede gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, doktorların tetkikleri ve tavsiyeleri üzerine Kral 2.Abdullah için bel fıtığı ameliyatı kararı alındığı aktarıldı.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

Gelişmeler sonrası Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e yapacağı ziyaret Ürdün Haşimi Kralı II’nci Abdullah’ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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