Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti iptal edildi: Kral Abdullah acil ameliyata alınacak

BBP Genel Başkanı Destici: Kim HDP ile görüşüyorsa PKK ile görüşüyor demektir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzon'da yaptığı konuşmada HDP'nin ittifak ortağı CHP'yi eleştirerek, 'Türkiye'deki bazı siyasi partiler, başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere PKK ile direkt olmasa da HDP üzerinden dolaylı olarak ilişki kurmaları ve onlara meşruiyet kazandırma çabalarıdır. Türkiye'de hangi siyasi parti olursa olsun, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği yapmamalıdır, yapamamalıdır. Çünkü PKK neyse HDP odur, bir farkı yoktur. Kimse bizi aldatmaya kalkmasın.' ifadelerini kullandı.