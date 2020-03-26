Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı G20 Liderler Zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katıldı. Zirveye Huber Köşkü'nden katılan Erdoğan'a çok sayıda bakan eşlik etti. Koronavirüs gündemiyle yapılan toplantıda devlet başkanlarının evlerinden yayınlanan kareleri dikkat çekti.

Pandemiye karşı verilen mücadele ele alınacak

Zirvede dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri, koronavirüs pandemisine karşı verilen küresel mücadeleyi görüşecek. Zirveye Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nden temsilciler de katılacak.

Bakanlar eşlik ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek. G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Suudi kral Selman bin Abdülaziz el-Suud

G-20 zirvesi koronavirüs tedbirleri kapsamında böyle gerçekleşti.

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G7'den destek mesajı

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, önceki gün koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye ilişkin ortak bir açıklama yapmıştı. G7 liderlerinin yönlendirmesiyle uyumlu olarak yapılan açıklamada, salgının yayılmasıyla ilgili küresel sağlık, ekonomi ve finansla ilgili etkilerle mücadele için adımlar atıldığı, dinamik iç ve uluslararası politika çabalarına yönelik koordinasyonun geliştirildiği belirtilmişti.