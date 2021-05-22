Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın "Yakında Meclise sunulacak" dediği yargıda yeni reform paketinin ayrıntıları
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yakında Meclis'e sunulacak" dediği yargıda yeni reform paketinin ayrıntıları

AK Parti milletvekillerinin Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi "nitelikli haller" arasına dahil edilecek, boşandığı eşini öldürenler ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılacak. Israrlı takip suç olarak düzenlenecek ve hapis cezası verilecek. Bu suçun çocuğa, ayrılan veya boşanan eşe karşı işlenmesi halinde ise ceza yarı oranında artırılacak. Katalog suçlarda tutuklama "somut delile" dayanacak.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Yakında Meclise sunulacak dediği yargıda yeni reform paketinin ayrıntıları
Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hazırlanan kanun teklifi taslağında, kadına yönelik şiddetin önlenmesinden duruşmalara kadar çok sayıda alanda yeni düzenlemeler yer alıyor.

AK Parti milletvekillerinin, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hazırladığı ve üzerinde çalışmayı sürdürdüğü yargı paketine İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan düzenlemeler girdi. Böylece, İnsan Hakları Eylem Planı'nın yasal düzenleme gerektiren hedef ve faaliyetlerine yönelik ilk adım atılmış oldu.

Zincirleme suç hükümleri uygulanacak

Kanun teklifi taslağına göre, vergi suçunun her yıl için ayrı ayrı oluşması yerine tek suç kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanması sağlanacak.

Boşanmış eşi de kapsayacak

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran sebepler, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi "nitelikli haller" arasına dahil edilecek. Boşandığı eşini öldürenler ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilecek.

  • Israrlı takip fiilleri suç sayılacak ve bu suçu işleyenlere hapis cezası verilecek. Bu suçun, çocuğa, ayrılan veya boşanan eşe karşı işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak.

Çocuk mahkemelerinde cübbe giyilmeyecek

Ayrıca katalog suçlarda tutuklama "somut delile" dayanacak.

Çocuk mahkemelerindeki duruşmalarda hakim, savcı ve avukatlar cübbe giymeyecek.

Kanun teklifinin, kısa sürede TBMM'ye sunulması ve Meclis tatil edilmeden yasalaşması hedefleniyor.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada yargı reformu kapsamındaki yargı paketlerinin dördüncüsünün yakında TBMM'ye sunulacağını belirtmişti.

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İnşası tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın tüm siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hazırlayacağı yeni bir anayasanın millete sunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni ve sivil anayasamıza kavuşacağız' dedi.


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