Haydutluğa boyun eğmeyiz

Memleketi Rize’de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu:

Rize’ye elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 525 milyon TL olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Rize’nin lojistik merkeziyle ilgili çalışmalar yapıldı. İhale tamam. Ve bundan sonra da inşallah inşaat başlayacak. Rize-Artvin Havalimanı’nın inşaatı devam ediyor. Yarın orayı da denetleyeceğim.

OYNAT 01:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı korumaya odaklandık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Biz şuan salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık, ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Şuanda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık' dedi. BiP'te paylaş

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ÇAY ÇARŞISI PROJESİ

Son 18 yılda Rize’ye 20 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Rizeli çiftçilerimize son 18 yılda 2,5 milyar lira çay üretim desteği sağladık. Rize’nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek ‘Çay Çarşısı’ Projesi ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız. Önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar tamamlayacağız. Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize-Artvin Havalimanı’nın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yapımı süren projelerin önemli bir bölümünü seneye tamamlıyoruz.

KALKANDERE’YE DOĞAL GAZ

Fındık için son 8 yılda toplam 40.4 milyon TL alan bazlı destek verdik. Bu yılki fındık fiyatlarını da oldukça tatminkar bir şekilde açıkladık. Son 18 yılda, hemşehrilerimizi taşkından korumak için 58 adet taşkın koruma tesisi inşaa ettik. Halen 21 adet taşkın koruma tesisinde inşaat çalışmaları sürüyor. Bu yıl sonuna kadar da Kalkandere’ye doğal gazı getireceğiz.

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ENERJİMİZİ BÖLMEYİZ

Samimi olmayanlar, yüreğinde ülke-millet aşkı olmayanlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir. Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Biz şuan salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık, ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık.

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OYNAT 01:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Bu yaklaşım tarzını devam ettirirlerse gereğini yaparız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu. Erdoğan, 'Türkiye'ye yapılan saldırılar karşısında bu zamana kadar biz hep kolaylaştırıcı olduk. Ancak Yunanistan bizim yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Yunanistan bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olursa biz gereğini yaparız. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız' dedi. BiP'te paylaş

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ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİ BELLİ

Şu anda Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Ege’de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Suriye’de, Kuzey Irak’ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye’nin gerçek sorunları ve gündemi budur. Bunun dışındaki tartışmalar kiminin bilerek, kiminin bilmeyerek içine düştüğü birer tuzaktan ibarettir.

MİLLETİMİZ BİZE GÜVENSİN

Bir yerde sorun varsa ona çözüm aramak boynumuzun borcudur. Tartışmaları kendi mecrasından çıkarıp, ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde takoz haline getirmeye çalışanlara göz yumamayız. Kendi ajandalarını, zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin nice meselelerini çözmüş, nice reformlarını hayata geçirmiş bir parti olarak milletimizden bize güvenmesini istiyoruz.

OYNAT 03:51 Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2 Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor. BiP'te paylaş

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525 milyon TL’lik 33 eser