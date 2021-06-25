Gündem Cumhurbaşkanı Kararı ile sekiz üniversitede 10 fakülte kuruldu
EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Kararı ile sekiz üniversitede 10 fakülte kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda 8 üniversitede 10 yeni fakülte kurulurken 8 üniversitede ise bazı yüksekokul ve fakülteler kapatıldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 fakülte kuruldu
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Fenerbahçe Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Bayburt Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Bingöl Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Işık Üniversitesine bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstinye Üniversitesine bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Kapatılan fakülte ve yüksekokullar

Söz konusu kararla, Bayburt Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bingöl Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Işık Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstinye Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kapatıldı.

Işık Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi adı altında birleştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Arnavutluk Cumhuriyeti'nde akademik birim kurulacak.

Resmi Gazete'deki bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu'nun adı, İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirildi.

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