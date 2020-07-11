Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul ve Kırıkkale'de bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi İstanbul ve Kırıkkale'de bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi, Konya'da ise belirlenen bir bölge "yenileme alanı" olarak tespit edildi. Gaziantep'te bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Haber Merkezi 11 Temmuz 2020, 05:05 Son Güncelleme: 11 Temmuz 2020, 05:07 AA