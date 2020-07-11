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ANKARA

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul ve Kırıkkale'de bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi

İstanbul ve Kırıkkale'de bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi, Konya'da ise belirlenen bir bölge "yenileme alanı" olarak tespit edildi. Gaziantep'te bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul ve Kırıkkale'de bazı alanlar "riskli alan" ilan edilirken, Konya'da ise belirlenen bir bölge "yenileme alanı" olarak tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yukarı Dudullu Mahallesi sınırlarında bulunan alan ile Kırıkkale'nin merkez ilçe Bahçelievler Mahallesi'nde sınırları belirlenen alanın "riskli alan" ilan edildiği belirtildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi sınırlarında yer alan alanın da "yenileme alanı" olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Özgürlük ve Zeytinli mahalleleri sınırları içerisindeki bazı taşınmazların imar planında 30 metrelik yolda kalan kısımları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

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