Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin, “Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar, mutlaka yargıya hesap vereceklerdir. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, otel çalışanları ve üç belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştır. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır” dedi.





FACİANIN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ

Erdoğan, Merkez Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen partisinin Malatya 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Millet olarak Bolu Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangında yitirilen canların derin üzüntüsünün yaşandığını belirten Erdoğan, aralarında aile dostlarının evlatlarının ve torunlarının olduğu 78 vatandaşa Allah’tan rahmet niyaz etti. Çarşamba günü Bolu’da bazı vatandaşların cenaze namazlarına iştirak ettiklerini, yangında hayatını kaybedenleri dualarla, Fatihalarla son yolculuklarına uğurladıklarını ifade eden Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, sevenlerine ve millete başsağlığı diledi.





DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ

Erdoğan, 51 yaralıdan 43’ünün taburcu edildiğini, kalan 8 kişinin tedavisinin farklı hastanelerde sürdüğünü bildirerek, yaralılara acil şifa diledi. Gece saat 03.27’de başlayan yangının haberi alınır alınmaz devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Erdoğan, jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalelerin süratle yapıldığını kaydetti. Erdoğan, çalışmalara 171 bir araç ve yaklaşık 550 personelin iştirak ettiğini, facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali veya kusuru olanların hesap vermesi amacıyla gerekli soruşturmaların başlatıldığını ifade etti.





GEREKEN NEYSE YAPILACAK

Cumhuriyet savcılarının ve başmüfettişlerin çok titiz ve çok boyutlu bir şekilde tahkikatlarını genişleterek ve derinleştirerek yürüttüğünü aktaran Erdoğan, AK Parti grubunun yangının tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların tespiti için hazırladığı araştırma önergesini, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğunu söyledi. Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar, mutlaka yargıya hesap vereceklerdir. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, otel çalışanları ve üç belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştır. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır.”





PERVASIZCA SAĞA SOLA SALDIRIYORLAR

Hepimizi sarsan, hepimizi derinden yaralayan böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmadıklarını vurgulayan Erdoğan, “Yakınlarını, evlatlarını, sevdiklerini kaybetmiş vatandaşlarımızın acısı halen tazeyken, birileriyle laf dalaşına girmek her şeyden önce kederli ailelerimize hürmetsizlik olacaktır. Buna göre, bu olaylarla ilgili olarak buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine, 3 gündür pervasızca sağa sola saldırmalarını sadece esefle karşılıyoruz. Rabbim böyle acıları bir daha milletimize yaşatmasın” şeklinde konuştu.





MALATYA DA BÜYÜK YARALAR ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde Malatya’nın büyük yaralar aldığını belirterek, depremde vefat eden Malatyalılara bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz etti. Bugün ayrıca Malatya Çevre Yolu'nun ikinci kısmını hizmete açtıklarını dile getiren Erdoğan, toplam 43,5 kilometre uzunluğundaki yolun, öncekilerle birlikte 38,3 kilometresinin tamamlandığını bildirdi. Erdoğan, hem deprem konutlarının hem de çevre yolunun hizmete giren kısmının Malatya halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. 31 Mart seçimlerinde tercihini Cumhur İttifakı’nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana kullandıkları için Malatyalılara teşekkürlerini ileten Erdoğan, Allah izin verdiği müddetçe, Malatya için koşturmaya devam edeceklerini kaydetti.





TAHRİK VE NİFAK DEĞİL İŞ ÜRETTİK

AK Parti olarak 14 Ağustos 2001’den beri aziz milletin huzurunda olduklarını, 3 Kasım 2002’den bu yana da milletin emanetini omuzlarında taşıdıklarını söyleyen Erdoğan, “Bugüne kadar hep ‘eser ve hizmet siyaseti’ dedik. Malatya’ya gelirken her zaman eserlerimizle, yatırımlarımızla geldik. Laf değil, tahrik ve nifak değil iş ürettik, hizmet ürettik, eser ürettik. Bununla birlikte gönüller yapmaya, gönüller kazanmaya gayret ettik” ifadesini kullandı.





85 MİLYONUN PARTİSİYİZ

Anadolu’nun manevi mimarlarından Yunus Emre’nin, “Bir kez gönül yıktın ise” şiirinden dizeler okuyan Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz de yüceden, tepeden bakanlardan olmadık ve olmayacağız. Vatandaşla arasına mesafe koyanlar, milletle arasına duvar örenler, açık söylüyorum, benim yol arkadaşlarım olamazlar. Dolayısıyla kibri, böbürlenmeyi kapımıza asla yaklaştırmayacağız. Rakiplerimizin acizliğine, karşımıza dikilenlerin beceriksizliğine umut bağlayarak rotamızı çizmeyeceğiz. Millete hizmet mücadelesinde rehavete kapılmak yok. Bu kutlu yolda yorulmak yok. Şunu unutmayın; biz milletin partisiyiz, biz 85 milyonun partisiyiz. Biz dertliyiz, derdi olan bir kadroyuz.”





İlçe yönetecek çapları dahi yok

Türk milletinin feraset ve basiret sahibi olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bizim milletimiz ‘kim çalışıyor, kim yan gelip yatıyor?’ Bunun hesabını en doğru şekilde yapacak göze, gönle ve irfana sahip bir millettir. Laf cambazlıklarıyla, siyasi hokkabazlıklarla milleti kandırdığını zanneden sadece kendi kandırmış olur. Reklam çalışmalarıyla vatandaşın gözünü boyadığını düşünen sadece kendini komik duruma düşürmüş olur” dedi. Muhalefet ile AK Parti ve Cumhur İttifakı arasındaki farkın, yapılan her işte ‘proje’ diye gündeme getirilen her konuda kendini belli etiğini söyleyen Erdoğan, “Her geçen gün aramızdaki devasa vizyon farkı, ufuk farkı, tasavvur farkı ortaya çıkıyor. Siyasi rakiplerimizin bırakın Türkiye’yi, bırakın 85 milyonu, il ve ilçeleri dahi yönetecek çaplarının olmadığı çok net biçimde görülüyor” ifadesini kullandı.





ENFLASYONU İNDİRMEKTE KARARLIYIZ

Milletin de bu gerçeği gördüğünü ve hafızasına nakşettiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Ekonomideki mevcut sıkıntıların çıban başı olarak gördüğümüz enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonla mücadele ederken üretimi, istihdamı, ihracatı arttırmaya da özel önem veriyoruz. Çünkü üretim olmadan istihdamı ve ihracatı koruyup geliştiremeyiz. İşsizliğin getirdiği ağır yükü hiç kimse taşıyamaz.”





Hırs dalgasıyla karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer meselenin de fırsatçılıktan kaynaklı fahiş fiyat davranışları olduğunu söyleyerek, Türkiye’de maalesef girdi maliyetlerindeki artışla, döviz kuruyla, enflasyon oranlarıyla izah edilemeyecek fiyatlama yapan bir kesimin olduğunu belirtti. Üreticiden dağıtıcıya, perakendeciden hizmet sektörüne kadar yayılan bir hırs dalgasıyla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Erdoğan, bu durumun enflasyonla mücadelenin en büyük düşmanı olduğunu kaydetti.





EN ÖNEMLİSİ VİCDANİ DENETİM

Emlaktan otomobile, kira ve gıdadan inşaat sektörüne çeşitli alanlarda rastlanan bu dalgayı kırmanın yolunun enflasyonu düşürmekten geçtiğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Denetim şüphesiz bu süreçte çok önemli. Ama resmi kurumların denetimini tamamlayacak olan en önemli unsur vicdanlardaki denetimdir. Vicdanı olmayanlar ne yazık ki dolaşacak bir arka yol mutlaka buluyor.”





Hem dirayet hem destek bekliyoruz

Son bir buçuk yılda ciddi mesafe alınan bu mücadeleyi başarıyı ulaştırabilmek için halkın güçlü desteğine ihtiyaç duyacaklarını belirten Erdoğan, herkesten hem dirayet hem de destek beklediklerini söyledi. Erdoğan, el birliğiyle bu mesele çözüldüğünde dar gelirlilerin beklentilerini karşılayacak adımların kalıcı ve etkili şekilde atılmasının daha kolay olacağını ifade ederek, “Aksi takdirde yüksek maaş zammı, yüksek enflasyon kısır döngüsünün içine gireriz ki bundan en çok zararda yine halkımız görecektir" dedi.





Şara: Erdoğan tebrik için aradı

Suriye’deki geçici yönetimin lideri Ahmet Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devrim vesilesiyle tebrik için ilk arayan liderlerden olduğunu söyledi. A Haber’e konuşan Şara, Türkiye’nin verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, “Erdoğan’ı tarih yazacaktır. Erdoğan beni ilk tebrik edenlerden” dedi. Şara ayrıca tarih henüz netleşmese de Türkiye’ye ziyarette bulunacağını kaydetti.





Yıl sonuna kadar 453 bin konut

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu yıl sonunda deprem bölgesinde 452 bin 983 bağımsız bölümün vatandaşlara teslim edilmiş olacağını söyledi. Erdoğan, Merkez Kapalı Spor Salonu yanında düzenlenen “Yeniden Daha Güçlü Anadolu” 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, törende toplam 46 bin 307 konutu hak sahiplerine dağıttı.





201 BİNİNCİ KONUT TESLİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Kasım ayında Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdikleri törenle 155 bininci konutun anahtarlarını teslim ettiklerini hatırlatarak, “Söz verdiğimiz üzere 2024 yılı sonu itibarıyla konutlarımızın yüzde 45’ini tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz” dedi.





ŞEHİRLERİ AYAĞA KALDIRDIK

Bir yandan depremde evleri yıkılan vatandaşların yeni konutlarını teslim ederken bir yandan da şehirleri yeniden ayağa kaldırdıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Bugün de Hatay’da 13 bin 980, Adana’da 2 bin 945, Gaziantep’te 1535, Diyarbakır’da 822, Elazığ’da 3 bin 353, Adıyaman’da 6 bin 781, Kahramanmaraş’ta 7 bin 202, Şanlıurfa’da 991, Kilis’te 223, Osmaniye’de 1.921 ve Malatya’mızda 6 bin 554 olmak üzere toplamda 46 bin 307 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimizle buluşturuyoruz.”



