Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırıkkale'de halka hitap ediyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün, Delice’ye verdiğim söz vardı, şükran borcumuzu ödemek için geldik. Delice 31 Mart seçimlerinde yüzde 85,5 ile AK Parti dedi. Gönül belediyeciliğine rekor düzeyde destek verdi. Delice bu ferasetiyle 83 milyonun tamamına da örnek oldu. 31 mart seçimlerinin Türkiye şampiyonu Delice’ye teşekkür ediyorum.

Sizlerin emanetini demokrasimizi çok daha yükseklere taşımak için gayret gösteriyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale’nin Delice ilçesinde halka hitap ediyor https://t.co/fm8aHAuEj0

— Yeni Şafak (@yenisafak) February 5, 2020

Van'da hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyoruz, Allah rahmet eylesin.

Türkiye'nin Akdeniz'de attığı meşru adımlara karşı çıkanlar, Suriye'nin İsrail'in gasp politikalarına bir şey demiyor. Bu güruhu biz dikkate almadık, almıyoruz. Biz evlatlarımıza daha müreffeh, daha güçlü sözü dinlenen bir ülke bırakmanın derdindeyiz. Bize oy versin vermesin 81 vilayetimizin 922 ilçemizin tamamına hizmet götürdük. Nereden nereye geldiğimizi en iyi siz biliyorsunuz.

Kırıkkale, Sivas hattının demir hattı yol çalışmaları devam ediyor. 2 projeyi de hayata geçirmek için hızlandıracağız.

Ayrıntılar geliyor...