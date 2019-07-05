Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz dünyanın en güçlü ordularını, en büyük devletlerini kurmuş bir milletiz. Bunun için de tarihimizin her döneminde savaşa hazır olmamızın nedenini çok iyi biliyoruz. Teknik, taktik ve stratejik üstünlüğü sağlamadan, barıştan söz etmek suya ya da havaya yazı yazmak gibidir. Buradaki hoca ve komutanlarımızın daha yakından bildikleri gibi tarih boyunca bizim milletimize asker millet ya da ordu millet denmiştir.

15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır. Milletimizin her ferdi karşılık beklemeden darbecinin karşısına dikildi. Ne zaman bölgemizde kritik gelişmeler yaşansa milletimizi bölecek hadiselere şahit oluyoruz.

İHA VE SİHA'LARN DAHA KALİTELİSİNİ ÜRETECEĞİZ

Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı, şimdi biz İHA'mızı, SİHA'mızı da üretiyoruz, şimdi onların çok daha kalitelisini de birkaç ay içerisinde üretir hale geleceğiz. Ülkemize savunma sanayii ile ilgili örtülü ambargo uygulayanlar bu işin çaba, azim işi olduğunu anlayacaklar. İşte yüzde 20 yerliden başladık şimdi yüzde 70 savunma sanayii'nde yerli üretimi yapar hale geldik. Güçlü ordu sadece cesur değil aynı zamanda iyi eğiştimli doğru yönetilen asker demektir. Milletimiz ile ordumuz arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz.

Türkiye bulunduğu her yer gibi NATO'ya da değer katan bir ülkedir. Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece taahhütlerimize bağlı kalacağız.

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