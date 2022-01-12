Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Milletimizi ezdirmedik ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/khah5a0GeX — Yeni Şafak (@yenisafak) January 12, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Akçakale sınırında şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Terörü kaynağında kurutacağız.

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bu süreçte bizim ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptığımızı anlamak hem geçmişi hem de küresel gelişmeleri yakından bilmek gerekiyor.

Türkiye'nin Osmanlı döneminde başlayan ve Cumhuriyetin ilk döneminde de süren sanayileşme hamlesinin önünün nasıl kesildiğini hatılayın. Türkiye'yi köksüz bir ağaç gibi kurutmaya çalışanların ayak oyunlarını hatırlayın.

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Türkiye'de hangi dönemde her kim ülkenin makus talihini değiştirmek için adım atmış ise başına gelmeyen kalmamıştır. Menderes'in akıbeti dar ağacında nihayete ermiş, Erbakan'ın Özal'ın önleri darbelerle kesilmiş. AK Parti'nin yılları bu habis zihniyet ile mücadele ile geçmiştir. Biz yaşadıklarımızı unutursak diğer insanlar elbette unutur.

Ülkemizin uluslararası alanda nasıl kuralsız, ahlaksız tuzaklara tecrit edilmeye çalışıldığını unutmadık.

Siyasi ve sosyal kaos denemelerini, PKK'dan DEAŞ'a kadar tüm terör örgütleri kullanılarak şehirlerimize ve sınırlarımıza dayatılan saldırıları birer birer bertaraf ettik. Biz milletimiz ile istiklalimize sarıldıkça, teslim olmadıkça, saldırıların cephesi daha da genişledi.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimini bertaraf ettikten sonra Batılı ülkelerin husmetiyle karşı karşıya kalmıştır. ABD, doğrudan ekonomimizi mahvetme tehdidiyle sergilemeyi tercih etmiştir. Kimi Avrupa ülkeleri aynı tavrı daha dolaylı yollardan ortaya koymuşlardır. Bu süreçte de hemen tedbirlerimizi alarak mücadele saflarını sıklaştırdık. Yurtdışından finans sistemimizin dengelerini bozacak şekilde yapılabilecek araçların kontrolünü önemli ölçüde kontrol altına aldık. Salgın sürecinde Türkiye hayata geçirdiği etkin tedbirlerle kendini korumaya almıştır.

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"ENFLASYONDAKİ ŞİŞKİNLİK ORTADAN KALKACAK"

Salgın sürecinde Türkiye hayata geçirdiği etkin tedbirlerle kendini korumaya almıştır. Gelişmiş ülkeler bir anda 5 - 7 katına çıkan enflasyon gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalmıştır. Ülkemizde de elbette enflasyon sorunu vardır. Türkiye döviz kuru dalgalanması gibi can yakıcı bir sorunla da boğuşmuştur. Enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır.

Enflasyonda da ülkemizin gerçekleri ile bağdaşmayan şişkinliğin olduğu ortadadır. İnşallah en kısa zamanda bunun önüne geçeceğiz. Milletimizin hiç bir kesimini enflasyon altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Önümüzdeki Temmuz ayında şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz.

Fahiş fiyata karşı her alanda ciddi tedbirler almaya başladık.

ÖZEL OKULLARA ZAM SINIRI

Özel okullardaki artış tabanını yüzde 36 seviyesi ile sınırladık. Bay Kemal çıkmış bununla ilgili konuşuyor. Bu iş bizim işimiz, gerekeni yaptık. Sen geriden geliyorsun.

Ülkemizin ihracatını 500 milyar dolara çıkarma hedefini açıkladığımızda birilerinin kendi akıllarınca dalga geçtiğini gördük. Kafanızı kaldırın ve dünyaya bir bakın. Politika faizleri ile enflasyon arasındaki farkın 10 katı geçtiği ülkelerde kimse bu durumu sorgulanıyor, muhalefet partileri felaket tellallığı yapmıyor. Gıda fiyatlarından kiralara kadar her alanda ciddi artışlarla karşı karşıya kalan gelişmiş ülkelerin kamuoyları sükünetle gelişmeleri takip ediyor. Bizde ise muhalefet cenahı yalanla ortalığı karıştırmak için canhıraş bir gayret içindedir.

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Bizi bu yoldan alıkoyacak hiçbir tehdide boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Salgının etkisini nispeten azaltmasıyla birlikte gelişmiş ülkelerin tablonun negatif kısmında kaldığını görüyoruz. İstihdam sayısını 30 milyon sınırına getirmiş olmamız ülkemizi büyütme stratejimizin harfiyen işlediğini gösteriyor. Bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Önümüzdeki yaz aylarında bu çabalarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

CHP'nin başındaki zat yıllardır ısrarla takip ettiği hezeyan şeklini alan yalan, iftira, çarpıtma siyasetiyle milletimizin eğlencesi haline geldi. Anlaşılan ülkemizde komedyen eksiği var ki CHP'nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor. Ana muhalefet makamı milleti eğlendirmek değildir. Bu zat 2019 seçimlerinde belediye başkan adaylarını yanına alarak kimseyi işten çıkarmama, metro ağıyla donatma donatma gibi vaatlerle milletin karşısına çıkmıştı.

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Arkadaşlarımıza talimat verdik, nerede bir CHP'li belediye varsa çiftçiye bedava elektrik verilmesi başta olmak üzere vaatleri yerine getirilecek. Madem CHP'liler yoğun, teklifleri belediye meclislerine getiremiyorlar, onların yerine arkadaşlarımız bunu yerine getirecek. Maksat CHP'nin başındaki zatı kendi tabanı nezdinde rezil etmeyelim. Kılıçdaroğlu'na bir hatırlatmada daha bulunayım. Hani kimsenin işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti ya o söz kendi belediye başkanları tarafından ayaklar altına alındı. Kendi belediye başkanlarına sözü geçmiyorsa bizim belediye meclisindeki arkadaşlarımız kendisine yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

Türkiye enflasyonun da boynunu kırar, büyümesini de arttırır ancak bu muhalefet sorununu nasıl çözer işte onu bilmiyoruz. Daha 2023 seçimlerinde adaylarının kim olduğu belli değil. Daha bu partinin içinde ortaya çıkan taciz, tecavüz vakalarını saymıyorum bile. Yaşanan hadise faşist yüzlerini, nobran karakterlerini açıkça ortaya koyuyor. Bay Kemal ve yoldaşları bölücü örgütün siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüştüler. Seçim meydanlarından kendilerine afedersiniz 'Mustafa Kemal'in itleri' diye ayar verenlerin avukatlığına soyundular.

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CHP'nin ülkenin her hangi bir meselesine milletimizin her hangi bir derdine derman olacak açılım ortaya koyduğunu gören bilen var mı? Ne işe yarar bu CHP. CHP'nin başındaki zat yıllardır takip ettiği yalan, iftira ve çarpıtmalarla milletimizin eğlencesi haline dönüştü.

CHP'nin milletimizi kutuplaştıran bayat taktiklerinde artık deniz tükendi. Ağız ishaline tutulmuş kifayetsizler...

HDP'Lİ VEKİLİN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI

Parlamentoda PKK uzantılarını görmek istemiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...