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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üçlü ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Tisk Başkanı Özgür Burak Akkol, ve Türk-iş Başkanı Ergün Atalay'ı, kabul etti.

16:18 . 20/06/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Tisk Başkanı Özgür Burak Akkol, ve Türk-iş Başkanı Ergün Atalay'ı, kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan asgari ücretin netleşmesinin ardından sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:


"Asgari ücret temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum."


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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