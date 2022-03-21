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POLİTİKA

AK Parti'den Metaverse için ilk adım: 'Bu kaçınılmaz geleceğe insanlarımızı en güçlü şekilde hazırlamalıyız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATO Congresium'da düzenlenen "Forum Metaverse" programında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Bizlere de düşen kendi insanlarımızı, bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, güvenli, güçlü, donanımlı şekilde hazırlamaktır" dedi. Erdoğan "Önümüzdeki dönemi Dijital Seferlik Dönemi olarak ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın ATO Congresiumda düzenlenen Forum Metaverse konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Forum Metaverse programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATO Congresium'da düzenlenen "Forum Metaverse" programında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün 21 Mart. 21 Mart baharın habercisidir. Nevruz geleneği, milletimiz arasında mevsim değişiminin ötesine geçen sembolleri de bünyesinde barındırmaktadır. Gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz'unu kutluyorum.

"BU SİYASETTE BİR İLK"

Bugün burada dijital teknolojilerin Nevruz'u diyebileceğimiz Metaverse hakkında konuşmak, tartışmak üzere bir aradayız. Bu siyasette bir ilk. Bu ilki başaran Bilgi ve Teknoloji Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz.

Kendi kuşağıma mensup insanlar için söylüyorum; 5 nesilde dünyanın yaşadığı değişim gerçekten çok büyüktür. Dedelerimizin hayat biçimleri hatta 10 asır önceki ataları ile neredeyse aynıydı. Çocukluğumuzda, gençliğimizde geleceğin dünyasına dair tasavvurların aynı değilse bile benzer şekilde hayat geçirildiğini gördük. Torunlarımız ise konuya hakimiyetlerinin zenginliği ile bizim anlayabileceğimizin çok ötesinde bir dünyada yaşıyorlar. Metaverse ve benzeri mecralar, belki torunlarımızı aşıp da onların çocuklarının hayat biçimlerinin ayrılmaz parçası olacaklar. Bu süreç 5G, 6G gibi yeni altyapı teknolojilerinin hızla inşa edilmesini gerektiriyor. Böylesine büyük yatırımların öyle kısa sürede gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

"DİJİTAL HUKUK DÜZENİ KURULMALI"

  • Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Bizlere de düşen kendi insanlarımızı, bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, güvenli, güçlü, donanımlı şekilde hazırlamaktır. Böyle bir toplantı yapıyor olmamızın sebebi de işte budur.

Biz teknolojinin altyapısını üretmenin yanında önce kendimizin, nihayetinde dünyanın kullanabileceği içerikler kurulmasını sağlamak istiyoruz. Bugün dijital dünyanın ne kadar kötü bir görünüme sahip olduğunu en iyi işin içindekiler biliyor. Sadece kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan durumları bile kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğinin en basit kanıtıdır. Madem artık giderek büyüyen dijital ekonomi gerçeği var, öyleyse ülkelerin tamamının uzlaşma ile kabul edip arkasında duracağı dijital hukuk düzeni kurulmadan bu sorunun çözülmesi mümkün değildir.

AK Parti sadece hastane, okul binası, yol, köprü, baraj inşa etmekle kalmamıştır, yaptığımız yatırımlarla bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını biz sağladık. Bizim dönemimizde mobil telefon abone sayısı 23 milyondan 83 milyona yükseldi. Meclis'te kurduğumuz Dijital Mecralar Komisyonu ile hazırladığımız eylem planı ile bu süreci tüm yönleriyle takip ediyoruz.

DİJİTAL SEFERBERLİK DÖNEMİ

Yazılımdan pazarlamaya geniş bir yelpazede dijital medyada doğup büyüyen şirketlerin sayısı giderek artıyor. Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının olmadığı iddiası en başta bu ülkenin gençlerine hakarettir. Bizim sömürü düzenine dayalı kaynaklarımız olmayabilir. Her şeyden önce zengin bir medeniyet birikimimiz var. Her türlü krizin üstesinden gelebilme kabiliyetini defalarca ispatlamış bir insan gücüne sahibiz.

Uluslararası alanda öne geçmemizi destekleyecek her atılımın yanında yer alıyoruz. Kendi kulvarlarını açmak için yola çıkan gençlerimize omuz veriyoruz. Gençlerin kendilerini anlamadığını söyleyenler önce dönüp kendilerinin nereyi eksik bıraktıklarının muhasebesini yapması gerekir. Kuşak farkı bahanesiyle yeni nesilleri anlamaktan kaçınarak bu ülkeyi dünyanın yeni düzeninde söz sahibi olacak konuma getiremeyiz.

  • Önümüzdeki dönemi Dijital Seferlik Dönemi olarak ilan ediyorum. Toplantımızın sloganı olan 'Gelecek Onu Tasarlayana Aittir' bu ifadeyi çok isabetli buluyorum.

İnşallah bu Cuma Tokat Havalimanının açılışını yapacağız.

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