Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki: Böyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

https://t.co/Sbin92e0RN — Yeni Şafak (@yenisafak) June 15, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

ÖĞRENCİYE AF MÜJDESİ

TBMM'mizin komisyon ve genel kurul faaliyetlerinde sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Adana'daki gençlik şölenindeki coşku, AK Parti ile gençler arasındaki köprüyü görmemize imkan sağlamıştı. Konuşmamın hemen başında tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum.

Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenci affı müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Konuşmamın hemen başında tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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YUNANİSTAN İLE EGE SORUNU

Efes 2022 Tatbikatı vesilesiyle gittiğimiz İzmir'de Ege'deki gelişmelerle ilgili mesajımızı muhataplarına ilettik. Birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan tarafından ülkemize oynanan oyunun farkındayız. Sorun Yunanistan'ın gönüllü figüranlığa soyunmasıdır. Onlar bu kafayla 3.30 yevmiyeye çalışmaktan öteye geçemeyeceklerdir.

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Savunma sanayimizi dışa bağımlı hale getiren, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel yönetim sisteminde ülkemizin hak ettiği konumda yer almasını sağlayamayan bu parti bize ders veremez. Kılıçdaroğlu 'CHP eski CHP değil' diyor. Millet bunların eskisinden ne hayır gördü ki yenisinden hayır beklesin. Kendi içlerindeki Rum, Yunan, FETÖ sevdalısı beşinci kol elemanlarını temizlesinler.

TÜSİAD BAŞKANI'NA SERT TEPKİ

NATO konusunda İsveç ve Finlandiya net adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyeceğiz.

Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın, kalfa bile olamadın. Dün bir, bugün iki. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler.

Biz İsveç, Finlandiya neden bunlara tavır alıyoruz. Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız? Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bunu bilesiniz.

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Almanya'da caddelerde terör örgütleri yürüyüşler yapıyorlar. Sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadaydılar, görüyorum siz de aynı kafadasınız. TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. CHP.. Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır.

OYNAT 01:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD başkanına sert tepki: Sen daha çıraksın haddini bil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te partisinin grup toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD başkanına sert sözlerle yüklendi.



Erdoğan, 'Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi. Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın. Dün 1 bugün 2. Sen önce haddini bil.' diye konuştu.

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TURKISH AİRLİNES DEĞİL TÜRK HAVAYOLLARI

Dünyada ülkemizin adını Turkey'den Türkiye'ye dönüştürme adımını başarıyla hayata geçirirken milli havayolumuz da Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter.

Geçtiğimiz hafta Van'daydık. Akşam gençlerle Van denizi kenarında bir araya geldik. Van'a suyu biz getirdik. Edremit yalı kent haline geldi. Erciş aynı şekilde. Tuşba aynı. Terör örgütünün pençesinden kurtardığımız eğitimden sağlığa her türlü altyapısını inşa ettiğimiz şehirlerimizde bir kıpırdanma görüyoruz. Bitlis, Tatvan ayağa kalkıyor. Ağustos'un 25'inde Ahlat'ta olacağız, 26'sında anma merasimini yapacağız.

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2023 SEÇİMLERİ

2023 seçimlerini zaferle neticelendirmeliyiz. Hem milletimizin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıkacak, hem de 2053 vizyonumuzu güçlendirecek bir başarı kazanacağız. 2023'ten sonra da 23 milyon üye hedefiyle daha çok çalışarak vatan topraklarının her karışına izimizi bırakmayı sürdüreceğiz.

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri önümüzdeki yılın bu günlerinde yapılacak. Geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Muhalefet halen erken seçim lafları etmeyi sürdürse de seçim takvimi ilerliyor. Muhalefetin erken seçim falan istediği yok. Bunlar herhangi bir sorumluluk üstlenmeden konforuyla siyaset yapmaya alışmışlar.

Sel felaketinde İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in halini gördük. Herhangi bir altyapı çalışmaları yok. Birisi Bodrum'da seyahatte, öbürü Eskişehir'de, biri nerde olduğu belli değil. Bunlar dertli değil. Kazara bir sorumluluk altına girdiklerini çıkan manzarayı gördük.

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"AVARA KASNAK GİBİ MASA"

Bir masa kurmuşlar ama buradan çıkan hiçbir siyaset, karar, irade mevcut değil. Güya seçim tarihi belli olsa adayları hazır. Ama tarihi zaten belli olan seçimler için ortada aday yok. Adayını nasıl belirleyeceksiniz diye sorulduğunda önce oturma sırasında anlaşabilirsek bir araya geleceğiz diyorlar. Uzun aday listesi çıkaracak, her adayın artı ve eskilerini tespit edeceğiz diyorlar. İrtibat halinde olduğu yabancı büyükelçilere soracak, onların kararını, icazetini bekleyeceğiz diyorlar. Bu süreç içinde seçimi kaçırmazsak milletimizin huzuruna bir adayla çıkacağız diyorlar.

Neymiş şayet adaylarını bugünden ilan ederlerse bir sene içinde o isim yıpranabilirmiş. Bu nasıl aday ki millet tanıdıkça ondan soğuyor. Zaman geçtikçe irtibat ve zemin kaybediyor. Bu nasıl aday ki siyaset sahnesinde kaldıkça foyası dökülüyor. Bunun adı siyasi hokkabazlıktır, milleti kandırma gayretidir. Bunlar defolu ürün satan gözü açık tüccar misali el çabukluğu ile adaylarını sandıktan çıkarma peşindeler. Biz ise CHP'yi ve 6'lı masayı bu cendereden kurtarmaya çalışıyoruz.

Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum, ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden bu yana ortadan kayboldu. Her gün bir kurumun kapısına dayanıyor. 'Ya bana katılın ya önümden çekilin' diyerek kürsü yumruklayan bu zatın sesi birden kısılıverdi. Kürsüye çıkıp bir şeyler söylüyor ama sesinde çekingenliğin izini görmek mümkün. Birileri 'Biz kararımızı verene kadar otur oturduğun yerde' dediler. Bürokrasideyken batırdığı kurumların, her seçimde yenildiği partisinin son deminde efsane çıkış yapmaya hazırlanıyordu.

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OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya: Bu nasıl aday ki zaman geçtikçe güneşi gören buz misali itibar ve zemin kaybediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Altılı masa adaylarını açıklamama nedenlerinden birinin de yıpranma korkusu olduğunu söylüyor. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelir gelmez hemen yıpranıyor? Bu nasıl aday ki millet tanıdıkça ondan soğuyor sırt çeviriyor? Bu nasıl aday ki zaman geçtikçe güneşi gören buz misali itibar ve zemin kaybediyor?' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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"NEREDEN ÇIKTI BU?"

Henüz 6'lı masanın adayı belli değilken tuttular bir meşrep fitnesi ortaya attılar. Nereden çıktı bu? AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tehlikeli tartışmada duruşumuz nettir. Eski Türkiye'ye ait önyargıların artık Türk siyasetinde yeri yoktur. Biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz merak etme. Çık ortaya mert ol, adaylığını veya adayını açıkla. İktidarda olduğumuz müddetçe hiç kimse bu ülkenin vatandaşlarını ötekileştiremez.

POLİSE YUMRUK ATAN DBP'Lİ VEKİLE TEPKİ

Milletimiz onlar hakkında nihai hükmünü Haziran 2023'te verecek. HDP'nin terör örgütü elebaşlarının eliyle geçtiğimiz günlerde yol açtığı rezalet görüntülerini de unutmadık. İstanbul Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekili, onun arkasında, yanında yer alan milletvekillerini, geçmişte hangi karanlık niyetlere alet olduğunu gayet iyi biliyoruz.

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Bu kadının dosyası çok kabarık. 60 küsür dosyada suç rayihası var. Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırılıp, bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını AK Parti olarak bizler ortaya koyuyoruz. Meclis'in de üstüne düşeni yapacağına inanıyoruz.

"POMPA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ RAHATSIZ EDİCİ DÜZEYDE"

Çiftçilerimizin tohum, mazot, gübre gibi girdilerindeki artışın farkındayız. Alım fiyatlarını yüksek tutmaya kadar pek çok önlem alıyoruz. Üretimin artarak sürmesi en başta gelen önceliğimizdir. Karadeniz'deki doğalgazı milli sisteme bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarındaki artışlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin büyük bölümünü ithalatla karşılayan bir ülke olarak artıştan anında etkileniyoruz. Önemli olan bu küresel dalga dindiğinde hangi kazanımlara sahip olacağımızdır.