Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşmasında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Kuruluşundan bugüne kadar vakfımızın faaliyetlerinde emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün TÜGVA 81 ildeki temsilcilikleri ile bünyesinde 41 yurt ile, 300 bini aşkın üyesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline gelmiştir. Vakfımızın burslarıyla, eğitim öğretim çalışmalarıyla, kültür sanat faaliyetleriyle gençlerimizin hayatlarında verdiği faaliyetleri takdirle takip ediyorum.

Hz. Mevlana sorar; kişinin değeri nedir? Sonra kendisi cevaplar: Aradığı şeydir. Sizler ilimden sanata kadar her alanda ne aradığınızı bildiğiniz için değerlisiniz. Gençler, aradığımız şey Hz. Adem'den bugüne insanlığın iman ve hikmet ocağında şekillenmiş tüm birikimdir. Aradığımız şey milletimizin Malazgirt'ten bugüne coğrafyamıza ilmik ilmik okuduğu tüm değerlerimizdir. Artık gerisini sen kıyas et. Bu söze uygun şekilde günlerce konuşsak, bitiremeyeceğimiz asıl meramımı sizlere aktarabildiğime inanıyorum.

OYNAT 01:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVA verdiğimiz mücadelenin en kurumsal markalarından

"GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE YOL YÜRÜMEYE DEVAM"

Türkiye istikbali uğruna cephelerde feda etmişti. Yıllarca birilerinin kirli siyasetinde bu ülkenin nice genci araç olarak kullanıldı. Siyasi parti tabelasına gizlenmiş, bölücü örgütün ele başlarına, sinsi emellerine kurban ettiler. Bunun için sorumluluk üstlendiğimiz her yerde attığımız adımları gençlerimizle planladık, hayata geçirdik.

İktidarlarımız boyunca yaptığımız her faaliyetin odağında gençlerimiz var. Bugün de gençlerimizle birlikte yol yürümeye devam ediyoruz. Gençler ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Sizin ufkunuz ve hayalleriniz vizyonumuzu genişletiyor. İyi ki sizler gibi yol arkadaşlarına sahibiz.

Gençler şunu unutmayın; biz varız bir de karşımızda düşmanlar var. Varsa eğer birileri, oldukları gibi görecekleri de vardır. Siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik olarak kendi iradesini ortaya koyan Türkiye fotoğrafı şekillendikçe yeni durumlarla karşılaşıyoruz. Bu tarihi süreçte yaşadığımız her hadise karşımızdakilerin yüzlerini ortaya koymaya başladı. Özgürlük diyenlerin maskeleri inince faşist suratları belirdi. Hak hukuk diyenlerin maskeleri inince altında zalim suratları patladı.

OYNAT 02:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasi diyenlerin maskeleri inince barbar ve faşist suratları çıktı

Medeniyetimizin bize çizdiği sınırlar, onlar gibi olmamıza asla izin vermez. Bu toprakların evlatlarıysak, barbar, zalim, bencil olamayız. Biz kurtuluşu Allah'ın ipine sarılmakta görenler olarak, asırlardır içimize yerleştirilen truva atlarının oyunlarına gelemeyiz. Ecdadımız bu şekilde, 3 kıta, 7 iklimde, barışın adaletin, huzurun bayrağını dalgalandırmıştır.

"BİZİM TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAPTIRACAK EVLADIMIZ YOK"

Maziden atiye kurduğumuz köprünün, her bir rengi değeri bizim için değerlidir. Bu ülkenin 85 milyon insanının he biri 1. sınıf vatandaşıdır. Bizim ne terör örgütlerine, ne de diğer ülkelere kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Yasin Börü'nün katilinin nerede olduğunu biliyoruz. Bay Kemal'i de yandaşlarını da biliyoruz bunlara asla prim vermeyeceğiz. Kardeşlerim, nasıl hep birlikte Türkiye isek, nasıl hep birlikte tüm mazlumların ve mağdurların umuduysak, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymaya var mıyız?

Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda nasıl eser ve hizmetlere kavuşturduysak, Türkiye'nin inşasını da sizlerle oluşturacağız. Sultan Ahmet'in dili olsa da konuşsa. Hep öyle konuştuk. Oradaki dikili taşın önünden Ayasofya'nın açılacağı günü konuştuk. Ama rabbim Ayasofya'nın açılışını bize nasip etti.

Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Onlarla 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum.

"HER KONUDA YASAKLARI KALDIRDIK"

Birileri hala ülkemizde yasakçılığın istismarını ve ticaretini yapmayı sürdürüyor. Hamdolsun Türkiye bu zihniyetin hezeyanlarını aşmış olarak çok daha büyük hedeflerin peşindedir. Kendi yaklaşımlarımızı, tekliflerimizi, icraatlarımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Türkiye yüzyılının inşası konusunda en çok siz gençlerimize güveniyoruz. Sizlerin de kendinize güvendiğinizi biliyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaştırma, enerji, sanayi, sporda kendinizi gerçekleştirebileceğiniz altyapıyı kurduk. Kökenden inanca, kılık kıyafetten her konuda yasakları kaldırdık. Dünyayı tanıyan, ülkesini tanıyan, kendine güvenen bu gençlerimize, onlara emanet edeceğimiz 2053 vizyonunu şekillendirmek için çok daha fazla gayret gerekiyor.

Elbette her yenilik, devrim, reform türlü engellerle karşılaşacaktır. Karşımızda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü evelallah başarıyla bitireceğimize inanıyorum. Gençlerimizde azmi, iradeyi, enerjiyi görüyorum. Henry Ford taşlanmıştı, Galile zindana atılmıştı, Ferrari pes etmemiş dünyanın en iyi yarış arabasını yapmıştı. Büyüme hormonu yetersizçliği sebebiyle spor yapamayacağı söylenen Messi dünyanın en iyi futbolcusu olmuştur. Bir ara duyma yetisini kaybeden Bethowen besteleriyle müzik tarihinin zirvesine yerleşmişti. Uçma deneyimleriyle alay edilen Hezarfen Galata'dan Üsküdar'a geçmişti. Fatih gemilerini karadan yürüterek İstanbul'u fethetmişti.

Sizlerden de ricam şu; hayallerinizden vazgeçmemenizi, kendinize inanmanızı, çalışmanızı ve azmetmenizi istiyorum. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, bu inançla yola devam edin. Yine unutmayın mermeri delenin suyun gücü değil, sürekliliği olduğunu asla unutmayın. Büyüklerimiz azimle iman, tekeden süt çıkartır derlerdi. Tabiatın kurallarını değiştirmeyi değil çok çalışarak hedefe ulaşmayı kast ediyorlar. Gençlerimizin bu potansiyellerini sapkın akımlarla heba etmek isteyenlerin hangi amaçta olduklarını çok iyi biliyoruz.

Aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi başta olmak üzere bu doğrultuda her türlü tedbiri alacak, teşviki yapacağız. Ülkemizin her köşesinde yaydığımız üniversite, yurt, spor tesisleri, kültür merkezleri, kütüphanelerle gençlerimizi hayallerine yaklaştırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin heyecanı bizi de sarıyor. Önümüzdeki yıl İstanbul, Ankara, İzmir'de TEKNOFEST zirvelerini yapacağız. Böyle evlatlara sahip olduğumuz için en az ana babaları kadar gurur duyuyoruz. TÜGVA gençliği işte bu gençliktir. İnşallah şimdiden 2023'e mesajımızı verelim; tek milet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Sizleri saygıyla selamlıyorum.

OYNAT 01:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi Kandil'deki terör baronlarının sinsi emellerine kurban ettiler

