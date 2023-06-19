Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC'de: Suyu getirdiğimiz gibi elektriği de getireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki isim Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yaptığını vurgulayarak, Erdoğan’ın KKTC’ye verdiği önemin göstergesi olduğunu ifade etti.

“Geçmişteki birikimle geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz” diyen Cevdet Yılmaz, Erdoğan’ın selamlarını iletti. Yılmaz, "Kıbrıs Türkü için yapılacak her çalışma görev ve sorumluluklarımız ayrı bir yere sahip. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaçlarınızı, milletimizin ihtiyaçlarından ayrı görmeyeceğiz. Kıbrıs Türkü ambargoları birer birer yıkacak dünyaya açılacaktır.” dedi.

"Ercan’da büyük işler yapıldı"

Yeni Ercan Havalimanı’nın 20 Temmuz’da açılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Cevdet Yılmaz, “Ercan’da temaslarda bulunarak, teknik konuları ele aldık. Ercan’da büyük işler yapıldı, ufak tefek sorunlar en kısa sürede çözülecek” ifadelerini kullandı. Yılmaz, vatandaşların hızlı hizmet alabilmesi için Ercan’ın kısa sürede açılacağını vurguladı.

“Suyu getirdiğimiz gibi kablo ile elektriği de getireceğiz”

Türkiye’den getirilen su konusuna değinen Yılmaz, “Suyu getirdiğimiz gibi kablo ile elektriği de getireceğiz” diye konuştu.

Tatar: Ekonomi alanındaki tecrübeleriniz KKTC için önemlidir

“Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilip ilk ziyaretini buraya yapması, düzenlenen ilk Bakanlar Kurulu’nuzda KKTC ile yapılan Mali İşbirliği Protokolü’nü onaylamanız bizlere verdiğiniz değeri açık ve net şekilde ortaya koyuyor” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’ı eski zamanlardan beri tanıdığını ifade etti.

Tatar, “Şu anda kablo ile elektrik konuşulmaktadır, bu projenin hayat bulması en büyük temennilerimizden biridir” şeklinde konuşarak, şu anda yürütmekte oldukları yeni siyasetin ve egemen eşitliğin, Kıbrıs’ta yeni bir dönem yaşandığını göstermekte olduğunu dile getirdi. Bu güçlenen zemin üzerinde ekonomik gelişmelerinde daha normal raylarda olabileceğini düşündüğünü kaydeden Tatar, “Yeter ki sizlerin de desteği ile kamuda da özelde de gerekli düzenlemeleri yapabilelim” dedi.

Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılının ilk kabinesi… Geçmişe baktığımızda sizlerin ekonomi alanında tecrübeniz var. Bu tecrübeler KKTC'nin gelişmesi için önemlidir” dedi.

Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştiği dönüşümün bütün dünyaya örnek olduğunu ifade eden Ersin Tatar, “Depremi, acıyı birlikte yaşadık hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum” şeklinde konuşarak 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli asrın felaketine işaret etti.

“KKTC'nin yakaladığı ivmeyi devam ettirmesi için çalışmalara devam ediyoruz” diyen Tatar, kendisinin cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden sonra Kıbrıs'ta iki devletli çözüm olacağını teyit ettiklerini kaydetti.

Tatar, yeni siyaseti sürdürürken egemen bağımsız olarak bir anlaşma olabileceğine de dikkatleri çekerek, “Asrın projesiyle Anadolu suyu her çeşmeden akıyor, bu büyük bir nimettir… Tarımsal anlamda da kullanmak için çeşitli projeler var” dedi.







