Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Giresun'da sel felaketinin yaralarını sarmak için tüm imkanlar seferber edildi Fuat Oktay: Giresun'da yaraları sarmak için tüm imkanlar seferber edildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da devletin yaraları sarmak için tüm imkanları seferber edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi 23 Ağustos 2020, 09:27 Son Güncelleme: 23 Ağustos 2020, 09:35 AA DHA