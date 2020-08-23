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Gündem Fuat Oktay Giresunda yaraları sarmak için tüm imkanlar seferber edildi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Giresun'da sel felaketinin yaralarını sarmak için tüm imkanlar seferber edildi

Fuat Oktay: Giresun'da yaraları sarmak için tüm imkanlar seferber edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da devletin yaraları sarmak için tüm imkanları seferber edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Giresun’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajında, "Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" dedi.

AA
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TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun'da meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" dedi.

İHA
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FOTOĞRAF 8
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