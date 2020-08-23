Fuat Oktay: Giresun'da yaraları sarmak için tüm imkanlar seferber edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Giresun’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajında, "Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" dedi.
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun'da meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" dedi.