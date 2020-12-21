Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalık geçirdi. Oktay "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde rahatsızlandı.
Arşiv- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde rahatsızlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalık geçirdi.

Konuşması yavaşlayan Oktay' ın yanına koruması geldi ve salona sağlık ekibi çağrıldı. İlk müdahalesi sahnede yapılan Fuat Oktay'ın tansiyon düşüklüğü nedeniyle küçük bir rahatsızlık geçirdiği sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

  • Bir süre dinlendikten sonra tekrar kürsüye çıkan Fuat Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu" şeklinde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki program kaldığı yerden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye milyonlarca insanın umudu olmuştur
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye milyonlarca insanın umudu olmuştur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'nin skandal yaptırım kararına ilişkin açıklama
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'nin skandal yaptırım kararına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedefimiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedefimiz

Abone Ol Google News
Türkiyede görüldü

Türkiye'de görüldü

​En tehlikeli 100 ekolojik canlıdan biri olarak sayılıyor.
ASELSAN geliştirdi

ASELSAN geliştirdi

​Koronavirüsü hızlı tespit edecek yeni sistem.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı

Cumhurbaşkanı<br>talimat verdi

Cumhurbaşkanı
talimat verdi

​İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey Türkiye'ye getirilecek.

198 yıl 4 ay ceza aldı

198 yıl 4 ay ceza aldı

​'Ponzi Arzu'ya verilen ceza için 'hukuka uygun' tescili.
3 ay boyunca elektrikleri kesilmeyecek

3 ay boyunca elektrikleri kesilmeyecek

EPDK'dan yaşlılar, engelliler, gaziler ve şehit aileleri için yeni karar.

Siparişlere yetişemiyorum

Siparişlere yetişemiyorum

​500 metre rakımlı ormanda topluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.