Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalık geçirdi. Oktay "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 21 Aralık 2020, 12:38 Son Güncelleme: 21 Aralık 2020, 12:46 DHA