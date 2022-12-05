Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na Gazi Meclis tepkisi: Beklemek hayal olur

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında "Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar..." sözlerini kullanan Kılıçdaroğlu AK Partili vekillerin tepkilerine ise "Bırakın bu ayakları" diyerek yanıt verdi.

"GAZİ MECLİS DEMELERİNİ BEKLEMEK HAYALDİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'deki konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclis'i hedef almasına tepki göstererek CHP liderinin FETÖ'nün sözcülüğüne soyunduğunu söyledi.

Oktay, "FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanların bu Meclis'e Gazi Meclis demelerini beklemek hayaldir. Ey yüce milletimizin şahit olun. Milletin temsilcilerinin içerisinde bulunduğu Meclis'e gaziliği yakıştıramayan bir Genel Başkanın millete vadettiği ancak siyaset üstü dostları tarafından mandacılık ile yönetilen bir ülke oldur. Buna cevabı yüce milletimiz verecektir." dedi.

"BU MİLLET SİZE İTİBAR ETMEZ, YETKİ VERMEZ."

Bütçe teklifine yönelik iftiralara değinen Oktay, "Bütçe teklifimizi mesnetsiz çarpıtmalarla karalamak ancak ve ancak yurtdışından iftira ithal edenlere yakışır. Malum danışmanlarınız aklıyla, Kandil'den aldığınız emirlerle, Pensilvanya'dan kulağınıza üflenenlerle o siyaset üstü dediğiniz karanlık dostlarınızla hareket edip söylem geliştirdiğiniz sürece bu millet size itibar etmez, yetki vermez." ifadelerini kullandı.

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