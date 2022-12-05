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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na Gazi Meclis tepkisi: Beklemek hayal olur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM’deki 2023 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclis'i hedef almasına tepki gösterdi. Oktay, "FETÖ’nün sözcülüğüne soyunanların bu Meclis’e 'Gazi Meclis' demelerini beklemek hayaldir" dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydan Kılıçdaroğluna Gazi Meclis tepkisi: Beklemek hayal olur
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında "Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar..." sözlerini kullanan Kılıçdaroğlu AK Partili vekillerin tepkilerine ise "Bırakın bu ayakları" diyerek yanıt verdi.

"GAZİ MECLİS DEMELERİNİ BEKLEMEK HAYALDİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'deki konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclis'i hedef almasına tepki göstererek CHP liderinin FETÖ'nün sözcülüğüne soyunduğunu söyledi.

  • Oktay, "FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanların bu Meclis'e Gazi Meclis demelerini beklemek hayaldir. Ey yüce milletimizin şahit olun. Milletin temsilcilerinin içerisinde bulunduğu Meclis'e gaziliği yakıştıramayan bir Genel Başkanın millete vadettiği ancak siyaset üstü dostları tarafından mandacılık ile yönetilen bir ülke oldur. Buna cevabı yüce milletimiz verecektir." dedi.

"BU MİLLET SİZE İTİBAR ETMEZ, YETKİ VERMEZ."

Bütçe teklifine yönelik iftiralara değinen Oktay, "Bütçe teklifimizi mesnetsiz çarpıtmalarla karalamak ancak ve ancak yurtdışından iftira ithal edenlere yakışır. Malum danışmanlarınız aklıyla, Kandil'den aldığınız emirlerle, Pensilvanya'dan kulağınıza üflenenlerle o siyaset üstü dediğiniz karanlık dostlarınızla hareket edip söylem geliştirdiğiniz sürece bu millet size itibar etmez, yetki vermez." ifadelerini kullandı.

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