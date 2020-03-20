Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydan uçuş yasağı olan ülkelerdeki öğrencilerin dönüşleri ile ilgili açıklama
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan uçuş yasağı olan ülkelerdeki öğrencilerin dönüşleri ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan Türk öğrencilerin, 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklere başvurmaları halinde planlanan sürede dönüşlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan uçuş yasağı olan ülkelerdeki öğrencilerin dönüşleri ile ilgili açıklama yaptı. Oktay'ın açıklaması şöyle:

<Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle; ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle 17:00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız.<

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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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