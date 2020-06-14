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ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2 bakan ile birlikte Bingöl'e gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'de incelemelerde bulunacak. Oktay'a, incelemeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eşlik edecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e gitti.

  • Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Oktay, depremin meydana geldiği Bingöl'de incelemelerde bulunacak.

Oktay'a, İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da eşlik ediyor. Ayrıca, heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da yer alıyor.

"Kritik durumda olan vatandaşımız yok"

  • Bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok" ifadelerini kullandı.

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