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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 25 Eylülden itibaren boru hatları ile KKTCye yeniden su verilecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 25 Eylül'den itibaren boru hatları ile KKTC'ye yeniden su verilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 25 Eylül'den itibaren boru hatları ile KKTC'ye yeniden su verilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu’nun can suyunu KKTC’ye taşıyan borularda ocak ayında meydana gelen arızanın onarılmasında sona gelindiğini belirterek, 25 Eylül’den itibaren yeniden su verilmeye başlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC açıklaması
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC açıklaması

KKTC'YE SU MÜJDESİ

Oktay, beraberinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Mersin’in Anamur ilçesi açıklarında onarım çalışması yapan Norveç bandıralı ’Skandi Seven’ adlı gemide incelemelerde bulundu.

AA
Fuat Oktay, ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz onarım çalışmalarını denetledi.
  • Oktay, helikopter ile geldiği gemideki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, Anadolu’nun can suyunu KKTC’ye taşıyan borularda ocak ayında meydana gelen arızanın onarılmasında sona gelindiğini belirterek, 25 Eylül’den itibaren yeniden su verilmeye başlanacağını söyledi. Oktay ayrıca, Kıbrıs’a tarımsal sulama sağlayacak su temin çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

’KKTC Su Temin Projesi’ kapsamında, Anamur’dan KKTC’ye içme suyunu karşılamak üzere bir bölümü deniz altından döşenen borularla su taşınıyor.

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