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ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner'i konuk etti. Oktay yaptığı açıklamada, "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi bekleniyor. 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile ortak basın toplantısı düzenledi. Oktay, "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi bekleniyor. 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız." açıklamalarında bulundu.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yeni hükümet Kıbrıs halkının sorunlarının çözümüne yönelik hayırlı olacaktır. Kuzey Kıbrıs bir seçim sürecinden geçti. Yeni cumhurbaşkanını seçti. Tekrar hayırlı olsun. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de KKTC'nin sonuna kadar yanındayız. Kıbrıs Türkü ile birlikteyiz. Pandemi sürecinde de Kıbrıs Türkünü yalnız bırakmayacağımızı ifade ettik. Bu taahhüdü bir kez daha tekrarlamak isterim. Aşılanma sürecinin başlangıcındayız. Yoğun aşılama döneminden sonra salgını geride bırakmayı ümit ediyoruz. 2021’e daha iyimser bakıyoruz. Kıbrıs’a turizm ve ekonomik anlamında da yansıyacaktır. Koronavirüsün getirdiği problemler KKTC’de de ciddi sıkıntılara neden oldu."

800 milyon liralık nakit kaynak aktarımı yapacağız

KKTC’de de kamu çalışanları maaşlarla ilgili müjde beklediğini kaydeden Oktay, "Bu müjdeyi buradan paylaşalım. 800 milyon liralık nakit kaynak aktarımı yapacağız. Bu kaynak hem bütçe ile ilgili hem maaşlar dahil birçok konuda sorunu çözecektir. Bunun ötesinde yine sorunlar olursa birlik ve beraberlikle üzerine gideceğiz" şeklinde konuştu.

  • KKTC'deki yol projelerinin tamamlanmasını arzu ettiklerini bildiren Oktay, 800 milyon TL'lik kaynak içinde KKTC'de veri merkezi inşa edilmesinin de olduğunu aktardı. 40 kilometre bölünmüş yol projesinin hayata geçirilmesini istediklerini belirten Oktay, Lefkoşa'da 500 kişilik yeni bir hastane için çalışmaların sürdürülmeye devam edeceğini vurguladı. Oktay, Ercan Havaalanı'ndaki çalışmalarla ilgili olarak da taahhüt verdi.

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Tansiyon düşüklüğüne bağlı olarak fenalaştığı belirtilen Oktay, kısa bir süre sonra geri dönerek programı tamamladı.

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