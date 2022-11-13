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İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu ve Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki patlamada yaralananlara ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti. 81 yaralıdan 39'unun taburcu edildiğini belirten Oktay, "Durumu kritik olan iki hastamızın durumu devam ediyor yoğun bakımda. Doktorlarımız da tüm sağlık ekiplerimiz de elinden gelen her türlü çalışmayı yapıyorlar." dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu ve Vali Yerlikayadan İstanbuldaki patlamada yaralananlara ziyaret
​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu ve Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki patlamada yaralananlara ziyaret.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'unun taburcu edildiğini bildirdi.

Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı alandaki incelemelerinin ardından çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

İlk olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne giden Oktay ve Soylu, yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Doktorlarımız elinden geleni yapıyor"

Ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan Oktay, olay yerindeki değerlendirmelerinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcıları, vali, başsavcı, ilgililer ve komutanlar ile hastanelerdeki hastaları tek tek ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Fuat Oktay, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"81 olarak açıklamıştık hatırlarsanız, 39'u taburcu olmuş durumda. Şimdi burada da görüştük. Yine Taksim'de de görüştüğümüz, diğer hastanelerde de görüştüğümüz arkadaşların çoğu hastalarımızın, aslında taburcu olabilecek durumda olanlar yine. Ama her ihtimale karşı bu geceyi burada geçirelim şeklinde doktorlarımızın tavsiyesi üzerine duruyorlar. İlk başta söylediğimiz 2 kritik olan hastamızın durumu devam ediyor yoğun bakımda. Doktorlarımız da tüm sağlık ekiplerimiz de elinden gelen her türlü çalışmayı yapıyorlar. Sayın Bakanımız da güvenlik boyutunu her türlü tüm aşamalarıyla birlikte yakın takipteler, yine Valimiz aynı şekilde. İnşallah ona ilişkin de çok yakında gerekli açıklamalar yapılacaktır."

Ziyaretlerde İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da yer aldı.

Vali Yerlikaya da yaralılarla yakından ilgilendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Vali Yerlikaya yaralıları hastanede ziyaret etti
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Vali Yerlikaya yaralıları hastanede ziyaret etti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti. Vali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan vatandaşları tedavi altına alındıkları Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Yerlikaya, yaralıların durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.

Vali Yerlikaya, Başsavcı Yılmaz ile Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan vatandaşlardan bir kısmının tedavi gördüğü Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne geldi.

Ziyarette Yerlikaya ve Yılmaz, yaralıların durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.

Patlamada yaralananlardan 39'u taburcu edildi, 5'i yoğun bakımda
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Patlamada yaralananlardan 39'u taburcu edildi, 5'i yoğun bakımda

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