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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaziçi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan vandala tepki: Öğrenci olamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan, aralarında Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişiye sert tepki gösterdi. Oktay yaptığı açıklamada, "Akademik nitelik ve üretimden yana attığımız adımların önünü kesemeyenler, öğrencilere rektörlerin aracının önünü kestirip, gençlerimizi teröre ve fitneye alet ediyorlar. Rektörünün aracının üzerinde tepinen bir şahıs öğrenci olamaz herhalde." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaziçinde rektörün makam aracının üzerine çıkan vandala tepki: Öğrenci olamaz
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan, aralarında Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişiye sert tepki gösterdi. Oktay yaptığı açıklamada, "Akademik nitelik ve üretimden yana attığımız adımların önünü kesemeyenler, öğrencilere rektörlerin aracının önünü kestirip, gençlerimizi teröre ve fitneye alet ediyorlar. Rektörünün aracının üzerinde tepinen bir şahıs öğrenci olamaz herhalde." ifadelerini kullandı.

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Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrenciler Rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı
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Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrenciler Rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Naci İnci, makam aracına binerken bir grup öğrencinin tacizlerine maruz kaldı.

Bununla yetinmeyen eylemci öğrenciler rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı. Öğrenciyi aracın üzerinden güvenlik görevlileri güçlükle indirdi.


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