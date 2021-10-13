Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaziçi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan vandala tepki: Öğrenci olamaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan, aralarında Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişiye sert tepki gösterdi. Oktay yaptığı açıklamada, "Akademik nitelik ve üretimden yana attığımız adımların önünü kesemeyenler, öğrencilere rektörlerin aracının önünü kestirip, gençlerimizi teröre ve fitneye alet ediyorlar. Rektörünün aracının üzerinde tepinen bir şahıs öğrenci olamaz herhalde." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan, aralarında Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişiye sert tepki gösterdi. Oktay yaptığı açıklamada, "Akademik nitelik ve üretimden yana attığımız adımların önünü kesemeyenler, öğrencilere rektörlerin aracının önünü kestirip, gençlerimizi teröre ve fitneye alet ediyorlar. Rektörünün aracının üzerinde tepinen bir şahıs öğrenci olamaz herhalde." ifadelerini kullandı.