Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bütçemiz Kızılelma bütçesidir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe sunumunu yaptı. Oktay, ''Yatırım, üretim, istihdam ve cari fazla hedefli bütçe hazırladık. Bütçemiz girişimciyi ve yatırımcıyı teşvik edecek'' açıklamasında bulundu. Türkiye ekonomisinin orta vadeli program hedefleriyle uyumlu hareket ettiğini vurgulayan Oktay, ''Teçhizat yatırımları 12 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz büyüme performansı istihdama da yansımıştır. Türkiye zorlu sınamalara rağmen hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürecektir'' ifadelerini kullandı.

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