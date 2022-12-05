Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bütçemiz Kızılelma bütçesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Yatırım, istihdam ve cari fazla hedefli bütçe hazırladık.
Bütçemiz girişimciyi ve yatırımcıyı teşvik edecek.
Faiz artırımında yavaşlama bu ay içerisinde başlayabilir. Öncü veriler küresel enflasyonun iyileşeceğine işarettir.
Küresel tedarik zincirlerinde konumumuz güçleniyor. Yüzde 11,4 ile 50 yılın en yüksek büyüme hızına ulaştık.
Türkiye ekonomisi orta vadeli program hedefleriyle uyumlu hareket etmiştir.
Teçhizat yatırımları 12 çeyrektir kesintisiz büyüyor.
Son dönemde gerçekleştirdiğimiz büyüme performansı istihdama da yansımıştır.
Türkiye zorlu sınamalara rağmen hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürecektir.
TÜFE yıllık artış oranının yıl sonunda OVP hedeflerimizle uyumlu olarak yüzde 65 civarında gerçekleşeceği; takip eden aylarda yıllık enflasyonun peyder pey gerileyeceği öngörülmektedir.
Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında ise yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır.
2023 yılında Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında; toplam beş adet kefalet paketinin yürürlükte olacağı öngörülmekte olup işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak için sistemini aktif şekilde kullanmayı sürdüreceğiz.
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