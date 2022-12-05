Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bütçemiz Kızılelma bütçesidir
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bütçemiz Kızılelma bütçesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe sunumunu yaptı. Oktay, ''Yatırım, üretim, istihdam ve cari fazla hedefli bütçe hazırladık. Bütçemiz girişimciyi ve yatırımcıyı teşvik edecek'' açıklamasında bulundu. Türkiye ekonomisinin orta vadeli program hedefleriyle uyumlu hareket ettiğini vurgulayan Oktay, ''Teçhizat yatırımları 12 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz büyüme performansı istihdama da yansımıştır. Türkiye zorlu sınamalara rağmen hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürecektir'' ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bütçemiz Kızılelma bütçesidir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Yatırım, istihdam ve cari fazla hedefli bütçe hazırladık.

Bütçemiz girişimciyi ve yatırımcıyı teşvik edecek.

Faiz artırımında yavaşlama bu ay içerisinde başlayabilir. Öncü veriler küresel enflasyonun iyileşeceğine işarettir.

Küresel tedarik zincirlerinde konumumuz güçleniyor. Yüzde 11,4 ile 50 yılın en yüksek büyüme hızına ulaştık.

Türkiye ekonomisi orta vadeli program hedefleriyle uyumlu hareket etmiştir.

Teçhizat yatırımları 12 çeyrektir kesintisiz büyüyor.

Son dönemde gerçekleştirdiğimiz büyüme performansı istihdama da yansımıştır.

Türkiye zorlu sınamalara rağmen hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürecektir.

TÜFE yıllık artış oranının yıl sonunda OVP hedeflerimizle uyumlu olarak yüzde 65 civarında gerçekleşeceği; takip eden aylarda yıllık enflasyonun peyder pey gerileyeceği öngörülmektedir.

Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında ise yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır.

2023 yılında Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında; toplam beş adet kefalet paketinin yürürlükte olacağı öngörülmekte olup işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak için sistemini aktif şekilde kullanmayı sürdüreceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

100. yıla yakışan bütçe
EKONOMİ
100. yıla yakışan bütçe

Tarihi başarı: Bütçe açığının GSMH’ye oranı %1
EKONOMİ
Tarihi başarı: Bütçe açığının GSMH’ye oranı %1

Gardaşla ortak tatbikat

Gardaşla ortak tatbikat

Modern savaş yöntemleri uygulanıyor.
Samba zamanı

Samba zamanı

Dünya Kupası'nda bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bütçemiz Kızılelma bütçesidir

Bayide ​fiyat oyunları sona erecek.

'Literatürde güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir kavram yok.'

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Sinyalleri gelmişti: Kasım ayında yavaşladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.