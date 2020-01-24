Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımız liderliğinde süreci yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Elazığ'da yaşanan deprem hakkında "Deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız liderliğinde süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Elazığ'da yaşanan deprem hakkında "Deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız liderliğinde süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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