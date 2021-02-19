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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu: Azerbaycan'la dev protokol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama. Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık. Mutabık kaldığımız eylemler arasında önceliğimiz, işgalci Ermenistan’dan kurtarılan ve özgürleştirilen bölgelerin ihyasına yönelik çalışmalar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

BTSO ve AZPROMO arasındaki anlaşma, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğindeki ‘Türkiye-Azerbaycan İş Forumu’nda gerçekleştirildi. Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini 2023 yılına kadar 15 milyar doların üzerine çıkarmak maksadıyla 11 farklı anlaşmanın imzalandığı programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov’un yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, DEİK Başkanı Nail Olpak, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Meclis Üyeleri Ali Faruk Çolak ve Süleyman Uzun ile çok sayıda davetli ve iş insanı katıldı.

"15 milyar doların üzerine çıkaracak önemli bir program gerçekleştirildi"


Protokol, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ve AZPROMO Başkanı Yusif Abdullayev arasında imzalandı. Muhsin Koçaslan, ikili işbirliği anlaşması ile Bursa şehri ve Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesini hedeflediklerini vurguladı. Koçaslan, “Kardeş ülkemiz Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 2023 yılına kadar 15 milyar doların üzerine çıkaracak önemli bir program gerçekleştirildi. Azerbaycan İhracat ve Yatırım Destek Kurumu ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma da kentimiz ve Azerbaycan arasındaki ticari işbirliğinin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla, her iki ülkede gerek yeni ilişkiler kurulması gerekse mevcut ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmayı hedefliyoruz. İşbirliğimiz, Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini daha da geliştirmek adına büyük anlam taşıyor. Kardeşliğimiz bundan sonra ticaretimizle daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum.” dedi.

  • Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Azerbaycan İhracat ve Yatırım Destek Kurumu arasında imzalanan ikili iş birliği anlaşması ile Bursa ve Azerbaycan arasındaki ticari ilişkileri güçlendirerek, iş birliklerinin genişletilmesi, ihracat ve yatırımların teşvik edilmesi alanlarında ortak çalışmaların yürütülmesini hedefliyor.
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