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KONYA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesini lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Gecesini gündüzüne katarak insan sağlığı için çalışan hekim kardeşimiz Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesini lanetliyorum" paylaşımında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ekrem Karakayanın görevi başında canice katledilmesini lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, doktor Ekrem Karakaya'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ekrem Karakaya
Ekrem Karakaya

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gecesini gündüzüne katarak insan sağlığı için çalışan hekim kardeşimiz Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesini lanetliyorum." ifadesini kullandı.

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