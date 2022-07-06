Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesini lanetliyorum

Mardin'deki hastane yangınında yeni doğan bebeklerin tahliye edilme anları

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir özel hastanede yangın çıktı. Dumanın hastanenin içine yayılması ve elektrik kesintisi nedeniyle aralarında yeni doğan bebekler ve yaşlıların da olduğu çok sayıda yatarak tedavi gören hasta tahliye edildi.