Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesini lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, doktor Ekrem Karakaya'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gecesini gündüzüne katarak insan sağlığı için çalışan hekim kardeşimiz Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesini lanetliyorum." ifadesini kullandı.
Gecesini gündüzüne katarak insan sağlığı için çalışan hekim kardeşimiz Ekrem Karakaya’nın görevi başında canice katledilmesini lanetliyorum.
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum.
Gecesini gündüzüne katarak insan sağlığı için çalışan hekim kardeşimiz Ekrem Karakaya’nın görevi başında canice katledilmesini lanetliyorum.