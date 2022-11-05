Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Şuşa'da: Yarın bu topraklar ihya ve inşa edilmiş olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Yarın bu topraklar ihya ve inşa edilmiş olacak.
İki ülkenin ticari ilişkilerde yol haritasını belirledik.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Yarın bu topraklar ihya ve inşa edilmiş olacak.
İki ülkenin ticari ilişkilerde yol haritasını belirledik.
Ayrıntılar geliyor...
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