Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Şuşa'da: Yarın bu topraklar ihya ve inşa edilmiş olacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde dünyada söz sahibi konuma geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda konuştu. Erdoğan, ''Milletimiz krizler sonrası AK Parti'yi umut olarak gördü, iktidara gelişimizin 20. yıl dönümünü geride bıraktık, hamdolsun milletimizin inancını zedeleyecek hiçbir iş yapmadık'' açıklamasında bulundu. İçinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun mücadeleyi hukuk ve demokrasi çerçevesinde yürüttüklerini ifade eden Erdoğan, ''Türkiye ve Türk siyasetini yeni baştan dönüştürürken elbette kendimizi de ihmal etmedik, etmiyoruz'' dedi.