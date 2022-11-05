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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Şuşa'da: Yarın bu topraklar ihya ve inşa edilmiş olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şuşa'da önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, ''Yarın bu topraklar ihya ve inşa edilmiş olacak. İki ülkenin ticari ilişkilerde yol haritasını belirledik'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Şuşada: Yarın bu topraklar ihya ve inşa edilmiş olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Yarın bu topraklar ihya ve inşa edilmiş olacak.

İki ülkenin ticari ilişkilerde yol haritasını belirledik.

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