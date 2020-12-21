Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye dostluk kazandırır bütün dünyanın bunu buradan bilmesi lazım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarında satır başlıkları;

Yaptırımlarla ve Türkiye ile mücadele değil Türkiye ile birliktelik ve Türkiye dostluk kazandırır bütün dünyanın bunu buradan bilmesi lazım.

Buradan bütün dünyaya yeni bir işbirliği alanının olduğunu ifade etmek isterim o da siber güvenlik ve dijital alanda işbirliğidir.

Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir tersi uygulamalar sadece bizi motive eder onun dışında negatif etkisi olmaz.

Ayrıntılar geliyor...

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