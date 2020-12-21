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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye dostluk kazandırır bütün dünyanın bunu buradan bilmesi lazım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde Milli Siber Güvenlik Zirvesi programında konuştu. Oktay, ''Yaptırımlarla ve Türkiye ile mücadele değil Türkiye ile birliktelik ve Türkiye dostluk kazandırır bütün dünyanın bunu buradan bilmesi lazım. Buradan bütün dünyaya yeni bir işbirliği alanının olduğunu ifade etmek isterim o da siber güvenlik ve dijital alanda işbirliğidir. Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir tersi uygulamalar sadece bizi motive eder onun dışında negatif etkisi olmaz'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarında satır başlıkları;

Yaptırımlarla ve Türkiye ile mücadele değil Türkiye ile birliktelik ve Türkiye dostluk kazandırır bütün dünyanın bunu buradan bilmesi lazım.

Buradan bütün dünyaya yeni bir işbirliği alanının olduğunu ifade etmek isterim o da siber güvenlik ve dijital alanda işbirliğidir.

Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir tersi uygulamalar sadece bizi motive eder onun dışında negatif etkisi olmaz.

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