Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye dostluk kazandırır bütün dünyanın bunu buradan bilmesi lazım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarında satır başlıkları;
Yaptırımlarla ve Türkiye ile mücadele değil Türkiye ile birliktelik ve Türkiye dostluk kazandırır bütün dünyanın bunu buradan bilmesi lazım.
Buradan bütün dünyaya yeni bir işbirliği alanının olduğunu ifade etmek isterim o da siber güvenlik ve dijital alanda işbirliğidir.
Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir tersi uygulamalar sadece bizi motive eder onun dışında negatif etkisi olmaz.
Ayrıntılar geliyor...