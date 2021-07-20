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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın aldığı karara tepki: İkircikli kararı şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının başörtüsü kararına ilişkin, "Din ve vicdan hürriyetini yok eden böyle ikircikli bir kararı şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın aldığı karara tepki: İkircikli kararı şiddetle kınıyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazı sonrası açıklama yaptı.

Bayram namazını Millet Camisi'nde kılan Oktay, camiden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tüm vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Oktay, bayramın barış ve huzura vesile olmasını diledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü de kutlayan Oktay, "Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla tüm Kıbrıslı kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızı ve tüm heyetimizi kucaktan selamlayan KKTC'deki vatandaşlar başta olmak üzere tüm Müslüman ülkelerin, dünyadaki Müslümanların bayramlarını tebrik ediyorum." dedi.

Salgınla mücadelede kontrolün elden bırakılmamasını isteyen Oktay, vatandaşlardan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını talep etti.

Fuat Oktay, "Kısıtlamaların yaşandığı son Kurban Bayramı olmasını diliyorum. Bundan sonra Allah nasip ederse canıgönülden kucaklaşabileceğimiz, birbirimizi çok daha rahatlıkla ziyaret edebileceğimiz bir bayramı inşallah yaşarız. Geçen yıla göre bu yıl çok daha iyiyiz. Bayrama da daha kontrollü bir şekilde girdik. Kısmet olursa salgınla mücadelede tünelin sonunu gördük gibi. Bu süreci temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak inşallah daha rahat bir şekilde kapatmayı arzu ediyoruz. Kontrolü elden bırakmamayı özellikle hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Rize'deki sel felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dileyen Oktay, kayıpları arama çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

AB Adalet Divanının başörtüsü kararını eleştiren Oktay, kararın adaletsizliğin bir örneği olduğunu dile getirdi.

Oktay, kararın şiddet ve ayrımcılığın ta kendisi olduğunu belirterek, "Ben buradan din ve vicdan hürriyetini yok eden böyle ikircikli bir kararı şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

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