Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Başkale' paylaşımı: Devletimiz yaralara merhem olacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'ın Başkale ilçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Van Başkale'nin Esenyamaç köyünde yaşanan selden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyorum.



Milletimiz müsterih olsun, devletimiz tüm mağduriyetleri süratle giderecek, yaralara merhem olacaktır. — Fuat Oktay (@fuatoktay) August 1, 2021

Zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun, yaralanan vatandaşlara da acil şifa dileğinde bulunan Oktay, "Van Başkale'nin Esenyamaç köyünde yaşanan selden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz tüm mağduriyetleri süratle giderecek, yaralara merhem olacaktır" ifadelerini kullandı.

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