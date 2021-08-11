Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Eren Bülbül paylaşımı: Acısı hala yüreğimizde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 yıl önce vatan haini teröristler tarafından katledilen kahraman evladımız Eren Bülbül'ün acısı hala yüreğimizde. Bu vatan için kanı toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

4 yıl önce vatan haini teröristler tarafından katledilen kahraman evladımız #ErenBülbül'ün acısı hala yüreğimizde.



Bu vatan için kanı toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum.#İyikivarsınEren pic.twitter.com/ic63IdFlrR — Fuat Oktay (@fuatoktay) August 11, 2021

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