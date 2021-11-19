Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Erzurum'daki depreme ilişkin paylaşım: Herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici

Bakan Karaismailoğlu'ndan 'helalleşme' tepkisi: Geçmişte ülkeye verdikleri zararı unutmayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kars-Kağızman karayolunda yapımı tamamlanan Kırmızı Köprü'nün açılışında konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşeceğiz' açıklamasına tepki gösteren Karaismailoğlu, 'Helalleşeceğiz” diye ortalıkta dolaşanların ne geçmişte bu ülkeye verdikleri zararı unutabiliriz ne de bugün büyükelçilere, yabancı ülkelere Türkiye karşısında pozisyon almaları için yalvarmalarını Her yapılan projede ortalığı ayağa kaldıranlara bu millet 2023'te de gereken dersi verecek.' dedi.