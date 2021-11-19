Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan Erzurumdaki depreme ilişkin paylaşım Herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Erzurum'daki depreme ilişkin paylaşım: Herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erzurum'da meydana gelen depreme ilişkin, "İlgili kurumlarımız yaraları sarmak üzere ilk andan itibaren bölgede. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici" bilgisini verdi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan Erzurumdaki depreme ilişkin paylaşım: Herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Erzurum'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız yaraları sarmak üzere ilk andan itibaren bölgede. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Erzurum'da deprem
GÜNDEM
Son dakika: Erzurum'da deprem

Erzurum'daki deprem sonrası korkutan heyelan
FOTOĞRAF 9
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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını belirtti.
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Erzurum'da deprem sonrası heyelan meydana geldi.
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Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı.
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Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı.
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Erzurum'daki deprem sonrası korkutan heyelan
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını belirtti. Deprem sonrası düşen kayalar yolu trafiğe kapattı.

Erzurum'daki 5,1'lik depreme video çekerken yakalanan abla-kardeşin panik anları kamerada
OYNAT 00:43
Erzurum'daki 5,1'lik depreme video çekerken yakalanan abla-kardeşin panik anları kamerada
Erzurum'da saat 15.40'ta yerin 6,94 km derinlikte meydana gelen deprem paniğe sebep oldu. 5,1 şiddetindeki Köprüköy ilçesi merkezli depreme video çekerken yakalanan abla-kardeşin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yaşanan panik anları anbean kameralara yansıdı.


Deprem sonrası korkutan görüntü

Deprem sonrası korkutan görüntü

​Erzurum'da heyelan meydana geldi, yol kapandı.
10 kat daha fazla verim

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