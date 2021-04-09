Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan İtalya Başbakanı Draghiye özür dile çağrısı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İtalya Başbakanı Draghi'ye 'özür dile' çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayarak özür dilemeye davet etti. Oktay, "Her seçimi halkının yüksek teveccühü ile kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında Başbakan Draghi'nin hadsiz ve edep dışı ifadelerini kınıyor, özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan İtalya Başbakanı Draghiye özür dile çağrısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB liderlerinin kabulü sırasındaki oturma düzenine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küstahça ifadelerle “diktatörlükle” suçladı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi
İtalya Başbakanı Mario Draghi

"Özür dilemeye davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Draghi'yi özür dilemeye davet etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oktay, şunları söyledi:

"Hayatı boyunca ülkesinin ve milletinin menfaatlerini düşünen, her türlü faşizm ve vesayete karşı çıkan, girdiği her seçimi halkının yüksek teveccühü ile kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında Başbakan Draghi'nin hadsiz ve edep dışı ifadelerini kınıyor, özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

Başbakan bozuntusu
DÜNYA
Başbakan bozuntusu
Abone Ol Google News
Başkasının HES kodunu kullanıyorlar

Başkasının HES kodunu kullanıyorlar

​Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor.
Yağmur ve karınardından bahar geliyor

Yağmur ve karın
ardından bahar geliyor

​Meteoroloji son hava tahminlerini paylaştı.
En radikal tedbirleri alalım

​17 milyonu aşan aşılamaya rağmen vaka sayıları zirveyi gördü.

​Küstah Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı “diktatörlükle” suçladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ​kabulü koltuk krizine dönüştürüldü.
Aşı alamıyoruz

Aşı alamıyoruz

​Venezuela: ABD ve İngiltere hesaplarımızı açsın.
Sedat Peker ve suç<br>örgütüne operasyon

Sedat Peker ve suç
örgütüne operasyon

İstanbul merkezli beş ilde operasyon başlatıldı.
Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
Aşılama başladı

Aşılama başladı

​Turizm personelinin aşılanması yaz başlamadan tamamlanacak.

​Sıfır otoda nisan ayı kampanyaları belli oldu.
Cuma namazını basacaklardı

Cuma namazını basacaklardı

​Almanya'da çökertilen ırkçı örgütün planları deşifre oldu.
Koronaya benzer<br>bir milyon virüs var!

Koronaya benzer
bir milyon virüs var!

​Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama..
ATAK'a kadın pilot

ATAK'a kadın pilot

​Polis hava ekibi güç kazandı.
CHP yatırım düşmanı

CHP yatırım düşmanı

​'Yaptırmayız partisi', kalkınmanın önünde hep takoz oldu.
Amiraller için 4 gün ek gözaltı

Amiraller için 4 gün ek gözaltı

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliği'nden talepte bulundu.
İngiltere'de artık <br>sürü bağışıklığı var

İngiltere'de artık
sürü bağışıklığı var

Ülkede, yetişkinlerin yüzde 56'dan fazlası aşı oldu.
Kişisel veriler kapış kapış

Kişisel veriler kapış kapış

​170 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.