Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İtalya Başbakanı Draghi'ye 'özür dile' çağrısı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB liderlerinin kabulü sırasındaki oturma düzenine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küstahça ifadelerle “diktatörlükle” suçladı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi

"Özür dilemeye davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Draghi'yi özür dilemeye davet etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oktay, şunları söyledi:

"Hayatı boyunca ülkesinin ve milletinin menfaatlerini düşünen, her türlü faşizm ve vesayete karşı çıkan, girdiği her seçimi halkının yüksek teveccühü ile kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında Başbakan Draghi'nin hadsiz ve edep dışı ifadelerini kınıyor, özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

Hayatı boyunca Ülkesinin ve Milletinin menfaatlerini düşünen, her türlü faşizm ve vesayete karşı çıkan, girdiği her seçimi halkının yüksek teveccühü ile kazanan Sn. Cumhurbaşkanımız hakkında Başbakan Draghi'nin hadsiz ve edep dışı ifadelerini kınıyor, özür dilemeye davet ediyorum REKLAM April 9, 2021