Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kapalı Maraş' mesajı: 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu

KKTC'de yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kapalı Maraş'ın güzel sahilleri 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu. Doğu Akdeniz'in incisi Maraş'ın Ada'da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.
Akdeniz’in incisi Maraş’ın güzel sahilleri 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu.#Maraş’ın Ada’da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır. pic.twitter.com/cJWbMb1RFx