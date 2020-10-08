Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kapalı Maraş' mesajı: 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ' mesajı: "Çözüm, işgalin son bulmasıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılış oturumunda video konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Dağlık Karabağ konusuna da değinen Erdoğan, 'Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları neticesinde Dağlık Karabağ'da çatışmalar yaşanıyor. Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Çağrılara rağmen Ermenistan bu topraklardan çekilmemiştir. Minsk grubu da hiçbir mesafe göstermemiştir. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulama şansı yoktur. Azerbaycan'ın son derece kararlı olduğu görülüyor. Çözüm işgalin son bulmasıdır. Sizlerin de Azerbaycan'ın yanında yer alacağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı.



