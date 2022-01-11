Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan Kıbrıs açıklarındaki depremden etkilenenlere geçmiş olsun mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs açıklarındaki depremden etkilenenlere 'geçmiş olsun' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan Kıbrıs açıklarındaki depremden etkilenenlere geçmiş olsun mesajı
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Akdeniz açıklarında meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve kardeş Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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