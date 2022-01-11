Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs açıklarındaki depremden etkilenenlere 'geçmiş olsun' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Akdeniz açıklarında meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve kardeş Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Akdeniz açıklarında meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve kardeş Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.