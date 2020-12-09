Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'de yeni kurulan hükümet için tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ırkçı hakem açıklaması: Fransa'nın ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Başakşehir, Paris Saint-Germain maçında ırkçı söylemde bulunarak dünyayı ayağa kaldıran Romanyalı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili konuşarak Fransa'da ırkçılık sorununun giderek büyüdüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Fransa'nın özellikle son dönemlerindeki ırkçı yaklaşımlarının, ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir. Buradaki yaklaşım asla affedilemez. Bu duruşu aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. UEFA hakemlerin dördünü de değiştirme kararı verdi. Fransa artık maalesef ırkçı söylemlerin, ırkçı davranışların dolaştığı bir yer haline geldi'' ifadelerini kullandı.