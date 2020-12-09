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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan KKTCde yeni kurulan hükümet için tebrik mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'de yeni kurulan hükümet için tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan yeni hükümet için tebrik mesajı yayımladı.

Haber Merkezi AA
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet kurma çalışmalarının tamamlanarak Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanmasının hayırlara vesile olmasını diledi.

Oktay, paylaşımında şunları kaydetti:

  • "Türkiye olarak, Sayın Hamza Ersan Saner başkanlığındaki yeni kabinenin bir an önce Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahı, ülkenin barış ve istikrarı için çalışmalarına başlayacak olmasından büyük memnuniyet duymaktayız."

KKTC'de yeni hükümet kuruldu
DÜNYA
KKTC'de yeni hükümet kuruldu
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