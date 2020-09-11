Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Macron'a tepki: Tarih yazmaya devam edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili dün skandal açıklamalarda bulunmuştu. Avrupa'nın Erdoğan'a karşı birleşmesi gerektiğini belirten Macron, "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM İletişim Başkanı Altun'dan 'Macron' açıklaması: Hangi Emmanuel Macron’u kınayalım?

DÜNYA Macron'dan Avrupa'ya Türkiye mesajı: Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız

GÜNDEM İbrahim Kalın'dan Macron'a fotoğraflı yanıt: Sözü uzatıp kendimizi yormayalım

GÜNDEM Macron'un haddini aşan açıklamalarına AK Parti'den sert tepki: Türkiye size en uygun cevabı verecektir

"Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron"

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü ifadelere bir tepki de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Oktay, "Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz." dedi.

Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz.#ErdoğanınYanındayız pic.twitter.com/7L9Xg0Qu4H — Fuat Oktay (@fuatoktay) September 11, 2020