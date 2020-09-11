Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Macron'a tepki: Tarih yazmaya devam edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili dün skandal açıklamalarda bulunmuştu. Avrupa'nın Erdoğan'a karşı birleşmesi gerektiğini belirten Macron, "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı" ifadelerini kullanmıştı.
"Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron"
Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü ifadelere bir tepki de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Oktay, "Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz." dedi.
Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz.#ErdoğanınYanındayız pic.twitter.com/7L9Xg0Qu4H
Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz.#ErdoğanınYanındayız pic.twitter.com/7L9Xg0Qu4H— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 11, 2020