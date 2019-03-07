Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasında şunları kaydetti:

"Siz dolaylı olarak getirip de bunu (HDP) bir ittifakın parçasına dönüştürdüğünüzde tabii ki milletin karşısına da çıkıp 'bu ittifakın parçası da şudur' diyemezsiniz. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Doğuya gidiyorsunuz bir tanesi çıkarmıyor, öbürüne gidiyorsunuz diğeri çıkarmıyor. Bu, milletle alay etmektir. Milletimiz kendisiyle alay edilmesine asla müsaade etmez. Bunun bedelini çok ağır ödetir. 31 Mart'ta da bunu göreceğiz zaten."

Fırat'ın doğusuna operasyon

Fırat'ın doğusuna operasyona dair Oktay, "Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Oktay, "Türkiye'ye karşı güvenlik tehdidi oluşturabilecek hiçbir faaliyete biz müsaade etmeyiz. Böyle bir şey olursa bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz, bunu yapacağız. Münbiç'te de yapacağız." şeklinde konuştu.

Oktay, "ABD'nin ücretsiz şekilde gönderdiği 23 bin TIR ağır silah nereye gidiyor? Türkiye'ye tehdit olmayacak mı bu silahlar?" dedi.

S-400 açıklaması

Oktay, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür. S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz. Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye'nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok. S-400'ü almamız, Patriotlarla alakalı 'almıyoruz' anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz. Türkiye'deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400'ün uzaktan yakından bir alakası yok."