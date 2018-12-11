Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan saldırıya ilişkin açıklama
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rize'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Saldırgan polisin, tayin talebiyle makama çıktığı esnada bilinmeyen bir nedenle İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan vurduğu belirtti.

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırıyla ilgili bilgi verdi.

  • Olayın, saat 14.50 sıralarında meydana geldiğini belirten Oktay, "Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde, Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, il emniyet müdürü görüş gününde, tayin talebiyle makama çıktığı esnada, bilinmeyen bir nedenle İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğsü ve sırtından, polis memuru Yiğit Can Köksal'ı bacağından yaralamıştır" açıklamasında bulundu.
  • Yaralıların, Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını aktaran Oktay, ancak İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu söyledi.

Oktay, şüpheli polis memurunun, silahıyla birlikte gözaltına alındığını kaydetti.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu
GÜNDEM
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu

Rize Valisi, Emniyet Müdürü'ne silahlı saldırının detaylarını anlattı
GÜNDEM
Rize Valisi, Emniyet Müdürü'ne silahlı saldırının detaylarını anlattı

/**/
Rize Valisi: Saldırının sebebi tayin

Rize Valisi: Saldırının sebebi tayin

Emniyet Müdürü'ne silahlı saldırının detayları belli oldu.
Emlak Bank için tarih verdi

Emlak Bank için tarih verdi

​Bakan Albayrak, yeniden yapılandırmanın başladığını açıkladı.
Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Makamında silahlı saldırıya uğrayan Altuğ Verdi kurtarılamadı.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

İngiltere hükümeti Brexit'i oylamak için toplanacak.
ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 18 Kasım'da yapılan sınavın sonuçlarını duyurdu.
Cezası onandı

Cezası onandı

3 kişinin ölümüne neden olan Serbes 13 yıl 4 ay hapis yatacak.
İbrahim Çağlar anıldı

İbrahim Çağlar anıldı

​Geçen yıl vefat eden Çağlar'ın mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Sır gibi saklıyordu

Sır gibi saklıyordu

Putin'in senelerdir gizlediği belge ortaya çıktı.

Vizesiz seyahat için çalışıyoruz

Vizesiz seyahat için çalışıyoruz

Çavuşoğlu: Vatandaşlarımız vizesiz seyahati hak ediyor.

Bu manzarayı artık görmeyeceğiz

Bu manzarayı artık görmeyeceğiz

İklim değişti, İstanbul kışları az yağışlı geçecek.
Sudan ucuz deyimi tarih oldu

Sudan ucuz deyimi tarih oldu

9,5 TL yapılan tavan fiyatına kimse uymuyor.
Trump bildiğiniz gibi

Trump bildiğiniz gibi

​Maçı başlatmak için yaptığı hareket olay oldu.
Yunan istedigöndereceğiz

Yunan istedigöndereceğiz

​Van'da üretilen Dolusavar'a ilgi artıyor.
Yoğunbakımdan çıktı

Yoğunbakımdan çıktı

​Arkadaşları, ADA robotu ziyarete etli ekmekle geldi.
PKK'nınfare delikleri

PKK'nınfare delikleri

​Güvenlik güçleri teyakkuzda, terör örgütü için kış kolay olmayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.