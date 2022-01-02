Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın koronavirüs testi negatif çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 23 Aralık'ta yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

Oktay, bugün yaptığı açıklamayla testinin negatif çıktığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oktay, "Bugün yapılan PCR test sonucum hamdolsun negatif çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yakından ilgilenen, dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.