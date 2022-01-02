Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktayın koronavirüs testi negatif çıktı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın koronavirüs testi negatif çıktı

Yaklaşık 10 gün önce koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PCR test sonucunun negatif çıktığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktayın koronavirüs testi negatif çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 23 Aralık'ta yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

Oktay, bugün yaptığı açıklamayla testinin negatif çıktığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oktay, "Bugün yapılan PCR test sonucum hamdolsun negatif çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yakından ilgilenen, dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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