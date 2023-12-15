Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Denizli'de maden ocağındaki göçükle ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor

"Dün gece Denizli Acıpayam ilçemizde bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak arama kurtarma ekiplerimizce kurtarılan değerli kardeşimize de şifalar diliyorum. Olayla ilgili adli soruşturma, idari soruşturma devam ediyor. Bir daha böyle elim kazalar yaşamamayı temenni ediyorum."