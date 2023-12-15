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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Denizli'de maden ocağındaki göçükle ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün gece Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili, "Hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak arama kurtarma ekiplerimizce kurtarılan değerli kardeşimize de şifalar diliyorum. Olayla ilgili adli soruşturma, idari soruşturma devam ediyor" dedi.

11:01 - 15/12/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenen "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, buradaki konuşmasında,
"Dün gece Denizli Acıpayam ilçemizde bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak arama kurtarma ekiplerimizce kurtarılan değerli kardeşimize de şifalar diliyorum. Olayla ilgili adli soruşturma, idari soruşturma devam ediyor. Bir daha böyle elim kazalar yaşamamayı temenni ediyorum."
ifadelerini kullandı.


#Cevdet Yılmaz
#Denizli
#Göçük
#Maden ocağı
41 dakika önce
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