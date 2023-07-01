Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Egemenlik haklarımızdan taviz vermeyen bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Yılmaz, sosyal medya hesabından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Artık denizlerimizdeki egemenlik haklarımızdan ve Mavi Vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye var. Geçmişimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı denizlerdeki hakimiyetimizin daha da arttığı bir dönem olacak. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun."
#Cevdet Yılmaz
#1 Temmuz Denizcilik Bayramı
#cumhurbaşkanlığı
2 saat önce