|
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Egemenlik haklarımızdan taviz vermeyen bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladı. Yılmaz, artık denizlerdeki egemenlik haklarından ve Mavi Vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye bulunduğunu belirtti.

16:16 . 1/07/2023 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Yılmaz, sosyal medya hesabından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:


"Artık denizlerimizdeki egemenlik haklarımızdan ve Mavi Vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye var. Geçmişimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı denizlerdeki hakimiyetimizin daha da arttığı bir dönem olacak. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun."





#Cevdet Yılmaz
#1 Temmuz Denizcilik Bayramı
#cumhurbaşkanlığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsun'da çarpışan iki otomobildeki 9 kişi yaralandı