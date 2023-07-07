Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü.
Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşme öncesinde konuşan Yılmaz, Türkiye ve KKTC'nin kader birliğine sahip iki ülke olduğunu hatırlattı.
Türkiye ve KKTC arasında imzalanan 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Yılmaz, "Yeni dönemin ilk kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız ilk imzayı bu protokole atmıştı. Bugün de tam sizin geldiğiniz gün, Resmi Gazete'de yayımlanmış oldu. Uygulama da bu suretle başlamış oldu. Bu yeni İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün her iki ülke için hayırlara vesile olmasını, insanlarımızın refahının artmasına katkıda bulunmasını temenni ettiğimi belirtmek isterim" diye konuştu.
"Et ve tırnak gibiyiz"
Üstel, görüşmelerde, KKTC'de imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nü ve 20 Temmuz'da açılışı yapılacak Yeni Ercan Havalimanı'nda gelinen noktayı değerlendireceklerini söyledi.
Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Yılmaz ve Üstel, ortak basın toplantısı düzenleyecek.