Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

"En son Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde, Ercan Havalimanı'nın 20 Temmuz'da ilk uçuşa açılması için hazırlık yapılması konusunda bir talimatları olmuştu. Kendisi de uçakla inmek istediğini ortaya koymuştu. Bu çerçevede çok iyi bir çalışma başlatıldı. Bizim kurumlarımız ve KKTC kurumları birlikte çalışıyorlar. İnşallah 20 Temmuz'da teknik bütün hazırlıkları tamamlayarak bu uçuşu gerçekleştireceğiz. Çok kıymetli, çok büyük bir yatırım gerçekten Ercan Havalimanı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yeni vitrini, yüzü olacak inşallah. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden herkes bu havalimanından görmüş olacak ülkeyi. Dolayısıyla bir an önce açılmasını hepimiz arzu ediyoruz ve tüm gayretimizle bu yönde çalışıyoruz. Ben bunu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum"