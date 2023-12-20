Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Azerbaycan'da kritik temaslar

Azerbaycan ziyareti kapsamında, Başbakanlık binasında Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüşen Yılmaz, daha sonra Azerbaycan Milli Meclisi'nde Milli Meclis Başkanı Gafarova ile bir araya geldi.
"Terörün bu çirkin yüzünü insanların tanıması bakımından önemli bir çalışma"
Resmi temaslarının ardından Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine geçen Yılmaz, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filminin galası için Bakü'de bulanan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın ile süre sohbet etti.
Terörün Türkiye'ye çok ciddi maliyeti olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Maalesef birçok insanımızın ocağına ateş düştü ama çok şükür bugün geldiğimiz noktada terörle ilgili büyük bir başarı elde etmiş durumdayız." dedi.
Şehit Yalçın'ın masum bir öğretmen olduğunu, masum bir insanın öldürülmesinin bütün insanlığın öldürülmesi anlamına geldiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti: