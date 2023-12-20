Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Azerbaycan'da kritik temaslar

"Bir tane canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibi. İnsanlığı katlettiler bir anlamda, sadece bir insanı değil bütün insanlığı katlediyor terör. Allah sizlere sabırlar versin. Bir daha böyle acılar yaşatmasın. Aybüke öğretmenlerimiz ders versinler öğrencilerine, böyle acılarla karşılaşmasınlar. Bu sinema filmi de bu işin gençlere, yeni nesillere özellikle anlatılması bakımından önemli. Terörün bu çirkin yüzünü insanların tanıması bakımından önemli bir çalışma. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. Size de tekrar sabırlar diliyoruz."