Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'En düşük emekli maaşı ve asgari ücret' açıklaması: Denge vurgusu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.





Yılmaz'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Bir düzenleme var. Coğrafi Bilgi Matriksi'nden bilgi alarak gelir kazananlar ile ilgili düzenleme. Konum bilgisi paylaşanlar ile ilgili hiçbir ilgisi yok. Esnafın konumunu paylaşması ile hiçbir ilgisi yok.





"Göç meselesinde 13 yıllık süreçte yaşadıklarımız ortada"

Suriye'de uzun zamandır istikrarsızlık var, 13 yılı buldu. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana bir ülkeyiz. Şu anki hadise, Suriye'deki rejim ve muhalifler arasında yaşanan çatışma. Biz Suriye'de istikrar ve huzur istiyoruz. Aylardır biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Suriye rejimine çağrılar yapıyor. İki tane bizi doğrudan ilgilendiren mesele var, birincisi terör tehdidi. Terör yapıları olduğunu biliyoruz, Türkiye'nin buna izin vermesi mümkün değil. Göç meselesi Türkiye'ye dönük 13 yıllık süreçte yaşadıklarımız ortada. Türkiye bu hassasiyetler içinde Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana tavır ortaya koyuyor.





"TUSAŞ'a saldırıyı yapanların Suriye'den geldiklerini biliyoruz"

Tel Rıfat önemli bir coğrafya. Burada terör örgütünün yapılanması söz konusuydu. Terör yapılanmalarından temizlenme sürecinde Tel Rıfat. İnsanların huzur içinde yaşamaları bakımından, Türkiye'ye yönelik saldırıların risklerin düşmesi bakımından önemli. Tel Rıfat'taki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. TUSAŞ'a saldırıyı yapanların Suriye'den geldiklerini biliyoruz.





"Türkiye'de 2.9 milyon Suriyeli var"

Türkiye yakından takip ediyor Suriye'yi. Göç meselesinde, bu hadiseler gerçekleşmeden önce geri dönüş süreci başlamıştı. Aylık 10 binin üzerinde geri dönüşler söz konusuydu 700 bini aşmıştı. Türkiye'de 2.9 milyon Suriyeli var. Bunun da yüzde 42'si Halep bölgesinden. Suriyeli kardeşlerimizin büyük kısmı Halepli.





En düşük emekli maaşı ve asgari ücret

Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Öteden beri süren bir mekanizma söz konusu zaten. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk.





Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz.



