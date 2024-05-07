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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan katil İsrail'in Refah saldırısına tepki: Hesabını er ya da geç verecekler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine gerçekleştirdiği kara saldırısıyla, Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini belirtti. Hamas'ın Katar ve Mısır'ın ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onaylamasının hemen ertesi gününde, Refah'a kara saldırısı gerçekleştiren İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini belirten Yılmaz; 'Netanyahu ve ortakları ile buna sessiz kalan muktedirler er ya da geç bunun hesabını insanlık önünde verecekler' dedi.

12:58 - 7/05/2024 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine gerçekleştirdiği kara saldırısıyla, Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini belirtti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
  • "Hamas'ın Katar ve Mısır'ın ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onaylamasının hemen ertesi gününde, Refah'a kara saldırısı gerçekleştiren İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklemiştir. Bu insanlık suçlarını işleyen Netanyahu ve ortakları ile buna sessiz kalan muktedirler er ya da geç bunun hesabını insanlık önünde vereceklerdir. Uluslararası hukuku ayaklar altına alarak hiçbir kuralı tanımayan İsrail yönetiminin işledikleri tüm bu suçlardan yargılanarak hak ettikleri cezaları almaları için elimizden gelen gayreti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde göstermeye devam edeceğiz."



#Cevdet Yılmaz
#İsrail
#kara saldırısı
#Refah
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
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